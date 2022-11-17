斥資8千萬球場驚見「保險套、大片紅色污漬」 公所怒PO照片：很無力

彰化縣員林市公所為提供市民運動空間，斥資8000萬打造一座晴雨球場，卻遭到民眾惡搞破壞。臉書粉專「員林市體育管理所」日前分享5張照片，顯示球場最近出現許多垃圾，包括隨地亂吐的檳榔汁、打火機和保險套，貼在牆上的公告也被撕毀，讓粉專小編無奈表示「難道，真要讓這樣的『離譜景象』，成為這舒適球場的『骯髒日常』嗎？」。

臉書粉專「員林市體育管理所」近日發文說，過去在晴雨球場出現打火機已經不足為奇，也曾經出現過整盒家庭計畫保險套。小編提到，球場看台很重，為了使用大眾安全起見，已經貼上告示提醒「勿擅自私下移動看台」，然而還是有少數人冒著危險擅自移動。員林市體育管理所只好利用監視器畫面貼上告示提醒，不過「就這麼剛好，貼幾張就被撕幾張」。

從照片中可見，球場的地面上出現數灘紅色的檳榔汁，小編也說「原本，這個地方從來沒出現這情形，說是不小心吐的，這未免太不小心」，並在文末心寒表示「最美風景真的是人嗎？體小編管理的很無力」。隨即在留言處附上彰化縣衛生局來函，內容提到有民眾檢舉該處常發現有人吸菸，提醒員林市公所加強菸害防制管理宣導，並針對吸菸行為人予以勸阻。

另外，粉專小編附上達賴喇嘛名言語錄「如果你能，就去服務他人；如果不能，至少不要傷害他人」，呼籲民眾不要讓自己的自私行為傷害到其他人，也強調球場看台僅供觀賽使用，若要用餐及飲用深色飲料，請至公園涼亭區。

事實上，員林184公頃市地重劃後，共增設10座公園與17座籃球場，然而無任何遮蔽設備。考量到民眾若想在公園打球，都得看老天爺臉色，員林市公所挑選有6個籃球全場的公19公園，打造成全台最大晴雨球場，讓民眾從早到晚都可以風雨無阻享受運動。「公19晴雨球場」面積2712平方公尺，球場屋頂挑高9公尺，於2020年4月1日開放。當時員林市長游振雄就曾在臉書粉專寫道，該座球場新增12座活動看台、6座移動式球架，也正在興建表演舞台，以供多元使用及承辦大型活動所需。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

晴雨球場的地面上出現數灘紅色檳榔汁。 圖／翻攝自臉書粉專「員林市體育管理所」