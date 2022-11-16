第十五屆台灣企業永續獎 中市自願檢視報告獲白金級殊榮

台中市「2021自願檢視報告」，從全台20個政府機關中脫穎而出，榮獲第十五屆台灣企業永續獎白金級第一名佳績，顯見城市永續治理成果備受肯定。市長盧秀燕表示，明年台中市將發布第二版自願檢視報告，讓各界看見台中市永續治理的成果，未來市府團隊將秉持永續經營的責任，持續透過公私協力，深耕全民永續發展意識及促進全民參與，邁向「幸福永續 富市台中」的願景。

台中市永續低碳辦公室執行長黃晴曉今代表出席領獎表示，去年9月27日台中市發表首份自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向作全方位的推動，目前施政成果都有優異成績，透過此次城市永續治理標準評比，台中市施政成果獲得評審肯定，可見在環境、社會與環境面向的施政策略接軌國際，與聯合國永續發展目標理念相符合，已在邁向永續城市的正確道路上。

環境方面，致力落實「能源轉型零碳環境」永續目標，有效管制中火燃煤，利用科技智慧執法建置「空品感測器物聯網」等藍天白雲行動計畫。另推動低碳交通，電動公車數量倍增至408輛，YouBike 2.0已突破1200站，全國最多、引入YouBike 2.0E電輔車為六都首創。今年截至11月13日，台中PM2.5濃度12.9微克，已達國家標準15微克以下，成為中南部第一個達標的縣市。社會方面，持續打造「友善宜居共融社會」；在經濟方面，作到「富強建設活水經濟」。

永續低碳辦公室表示，市府因應國際永續發展趨勢，推動「永續淨零政策三部曲」，除發表「2021台中市自願檢視報告」及簽署「氣候緊急宣言」提出168目標外，公布「2050台中市淨零碳排路徑」，未來30年從能源、工業、住商、運輸、環境、農業6大部門推動策略，設定20大零碳路徑，打造台中「無碳無憂」生活模式，共同守護地球。

永續低碳辦公室指出，未來將持續啟動「台中市發展低碳城市自治條例」修法作業，致力輔導企業轉型、推動零碳清淨運輸、智慧建築、生活轉型及氣候變遷調適等，打造宜居永續台中城。