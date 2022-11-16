台中師遭8家長控訴霸凌學童 停聘2月接受調查
台中陳姓教師今年8月接任某國小二年級導師，遭8名家長控訴，未依課表上課、霸凌學生，校方今天下午召開教評會，該師停聘2個月，靜待調查。
人本教育基金會中部辦公室日前召開記者會，3名家長出席，控訴台中陳姓教師在教學上不適任行為，包含未經家長同意就帶學生理髮、未依課表授課、體罰及霸凌學生、設立特別座、堅持不開親師座談會等，還將學生當作童工，表現好發放糖果作為薪水，表現不好就是奴隸，對學生造成極大傷害。
台中市教育局今天透過文字稿指出，校方在11月9日召開校事會議，決議將該名導師調離現職，並向教育局專審會申請調查教學不力。不當管教甚至言語霸凌部分，學校當天已召開校園霸凌因應小組會議，決議受理並成立調查小組調查。
教育局表示，今天下午校方召開教評會，決議依教師法將該名教師先停聘2個月靜候調查。至於教學不力部分，教育局正處理後續專審會調查事宜。
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