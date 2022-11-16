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最台感恩節永靖謝平安家年華 12月彰化登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
最台的感恩節彰化縣「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在苗木之鄉永靖登場。圖／頂新和德文教基金會提供
最台的感恩節彰化縣「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在苗木之鄉永靖登場。圖／頂新和德文教基金會提供

最台的感恩節彰化縣「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在苗木之鄉永靖登場，今年慶典有六大亮點，包括三山國王地主神與24村神尊出巡繞境，封街千人平安宴與市集，和最潮的實境遊戲讓遊客化身主角透過Line暢遊永靖，最美的日式庭園成美文化園也將首度開放東園區夜遊，最後由明華園總團壓軸演出平安戲。

頂新和德基金志業辦公室發言人歐陽劭瑋表示，「謝平安」是台灣農村感謝神明保佑平安豐收的重要習俗，頂新和德文教基金會2019年起結合永靖各界推動，謝平安成為永靖鄉年度重要文化慶典。今年「永靖謝平安家年華」特別主打「家」字，希望邀請遍布各地的永靖人在疫情趨緩下重回家鄉團聚，也希望大家到永靖作客，透過為期兩天的文化饗宴，深入認識這項文化習俗。

今年的永靖謝平安慶典，12月3日將由地主神三山國王與24村的神尊集體出巡「繞靖」，為眾人祈福，現場也發送旅歐設計師為家鄉繪製的吉祥限量謝平安符袋。

12月4日為「永靖謝平安家年華」重頭戲，在地上千鄉民將封街搓平安圓，並有在地特色商品、中部青創品牌組成的封街市集，還可與神明加持過的2米高圖騰彩繪謝平安燈籠拍照打卡。主辦單位永靖共好協會也首次推出Line互動遊戲，讓民眾以遊戲主角的視角，走訪永靖巷弄了解當地的發展歷程，並搭配故事情節讓民眾深入探索地方史。

成美文化園也配合慶典首次開放東園區夜遊，4日晚間7點更有台灣國寶明華園總團演出，由無敵小生孫翠鳳領銜，壓軸演出大型戶外盛宴平安戲，並同步舉辦夜間市集、煙火秀。

永靖共好協會表示，今年的「永靖謝平安家年華」結合地方創生、文化傳承、社區共好等願景，盼透過多元活動與周邊鄉鎮合作，不僅邀大家走進永靖，也共榮南彰化旅遊圈。此次也推出限時限量的市集優惠套票組合300組，每組380元，可兌換內容物逾500元以上，可享一般遊客沒有的多項玩樂福利。

購票可上網https://bao-ming.com/eb/content/5433 或電洽永靖共好協會(04)823-2100。

最台的感恩節彰化縣「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在苗木之鄉永靖登場，成美文化園也配合慶典首次開放東園區夜遊。圖／頂新和德文教基金會提供
最台的感恩節彰化縣「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在苗木之鄉永靖登場，成美文化園也配合慶典首次開放東園區夜遊。圖／頂新和德文教基金會提供
最台的感恩節彰化縣「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在苗木之鄉永靖登場，在地上千鄉民將封街搓平安圓。圖／頂新和德文教基金會提供
最台的感恩節彰化縣「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在苗木之鄉永靖登場，在地上千鄉民將封街搓平安圓。圖／頂新和德文教基金會提供

明華園 疫情

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