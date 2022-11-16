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3面向推宜居城市 中市府獲企業永續白金獎

中央社／ 台中16日電

台灣企業永續獎今天頒獎，台中市政府發表的「自願檢視報告書」獲白金級第1名佳績。中市府表示，未來將持續輔導企業轉型、推動零碳清淨運輸等工作，打造宜居永續台中城。

中市府以「2021台中市自願檢視報告」，在「2022第15屆台灣企業永續獎」中，從全台20個政府機關中脫穎而出，榮獲白金級第1名佳績。獲獎除代表施政成果獲肯定，也與聯合國目標理念符合，持續邁向永續城市。明年將發布第2版自願檢視報告，讓各界看見台中永續治理的成果。

台中巿政府永續低碳城市推動辦公室新聞稿表示，去年9月27日發表自願檢視報告書，自環境、社會及經濟三大面向作全方位推動。辦公室執行長黃晴曉指出，環境方面，致力落實「能源轉型零碳環境」永續目標，秉持「先公後私、先大後小」原則，有效管制台中火力發電廠燃煤，利用科技智慧執法建置「空品感測器物聯網」等藍天白雲行動計畫，確實有效改善空氣品質。

社會方面，持續打造「友善宜居共融社會」，著重生育、養育與教育政策，提高市民生育津貼、公托公幼及親子館倍增等，重視照顧長者和弱勢，推廣多元敬老愛心卡、安心午餐券補助及落實居住正義等。

經濟方面，作到「富強建設活水經濟」，發展「前店、後廠、自由港」的經濟樞紐特質，透過「富市3經濟策略」注入經濟策略，串連台中產業鏈與行銷端，強化投資環境與投資條件，吸引國內外企業投資台中。

永續低碳辦公室表示，台中市政府除發表「2021台中市自願檢視報告」及簽署「氣候緊急宣言」提出168目標外，並公布「2050台中市淨零碳排路徑」，未來也將持續啟動「台中市發展低碳城市自治條例」修法作業，輔導企業轉型、推動零碳清淨運輸、智慧建築、生活轉型及氣候變遷調適等，打造宜居永續台中城。

台中市 生育

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