東勢第一公墓納骨塔今開工 力拚2026年啟用

台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，建設局長陳大田表示，預計2025年完工、2026年啟用，未來將提供約3萬個骨灰(骸)櫃位，打造「來者以遊」、「生者以慰」及「逝者以安」治喪環境。

陳大田表示，東勢區第一公墓公園化納骨堂使用趨於飽和，當地議員及民眾引頸期盼新建第二座納骨塔，便利市民緬懷先人及民眾落葉歸根。

此次工程基地面積8489平方公尺，預算約3.2億元，規劃成地上4層建築物，1樓為服務中心、家屬休息室、祭祀大廳、骨骸櫃區、廁所及行政辦公室，2樓至4樓為骨骸櫃區、骨灰櫃區、牌位區及家屬休息室，總樓地板面積為4991.19平方公尺，地面層空間為停車場及室外景觀滯洪池，可提供停車位82輛。

陳大田解說，設計以遊園概念串聯殯葬園區空間序列，提供靜謐優雅的步行空間，以及觀景、駐留、活動性質兼具的戶外空間，創造莊嚴舒適、散心懷念的場域。

民政局表示，東勢區目前只有一座公園化納骨堂提供民眾使用，近年民眾喪葬觀念持續轉變，喪葬火化率提升，納骨塔位需求日趨增加，市府因應民眾殯葬需要，積極活化公墓用地、改善殯葬設施，營造優質治喪環境，此次規劃興建的納骨塔，未來可提供約3萬個骨灰(骸)櫃位。