快訊

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎感慨：珍惜最後幾年運動員時光

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東勢第一公墓納骨塔今開工 力拚2026年啟用

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，建設局長陳大田代表出席。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，建設局長陳大田代表出席。圖／台中市政府提供

台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，建設局長陳大田表示，預計2025年完工、2026年啟用，未來將提供約3萬個骨灰(骸)櫃位，打造「來者以遊」、「生者以慰」及「逝者以安」治喪環境。

陳大田表示，東勢區第一公墓公園化納骨堂使用趨於飽和，當地議員及民眾引頸期盼新建第二座納骨塔，便利市民緬懷先人及民眾落葉歸根。

此次工程基地面積8489平方公尺，預算約3.2億元，規劃成地上4層建築物，1樓為服務中心、家屬休息室、祭祀大廳、骨骸櫃區、廁所及行政辦公室，2樓至4樓為骨骸櫃區、骨灰櫃區、牌位區及家屬休息室，總樓地板面積為4991.19平方公尺，地面層空間為停車場及室外景觀滯洪池，可提供停車位82輛。

陳大田解說，設計以遊園概念串聯殯葬園區空間序列，提供靜謐優雅的步行空間，以及觀景、駐留、活動性質兼具的戶外空間，創造莊嚴舒適、散心懷念的場域。

民政局表示，東勢區目前只有一座公園化納骨堂提供民眾使用，近年民眾喪葬觀念持續轉變，喪葬火化率提升，納骨塔位需求日趨增加，市府因應民眾殯葬需要，積極活化公墓用地、改善殯葬設施，營造優質治喪環境，此次規劃興建的納骨塔，未來可提供約3萬個骨灰(骸)櫃位。

今日典禮，市議員冉齡軒、蔡成圭、市府客家事務委員會主委江俊龍、台中市生命禮儀管理處長劉振村、東勢區長翁培真及多位里長、市政顧問、民政顧問都出席，立法委員江啟臣服務處也派代表參與。

台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，建設局長陳大田解說簡報。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，建設局長陳大田解說簡報。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，預計2025年完工、2026年啟用，未來將提供約3萬個骨灰(骸)櫃位。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，預計2025年完工、2026年啟用，未來將提供約3萬個骨灰(骸)櫃位。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，預計2025年完工、2026年啟用，未來將提供約3萬個骨灰(骸)櫃位。圖／台中市政府提供
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔工程今天上午舉行開工典禮，預計2025年完工、2026年啟用，未來將提供約3萬個骨灰(骸)櫃位。圖／台中市政府提供

議員 台中市 江啟臣

延伸閱讀

大肚和美大橋動工 可縮短中彰距離

用60幀照片探索幸福台中 收錄遛小孩、戀人告白聖地

昔日鄰避台中肉品市場 轉型豬事圓滿公園今一期啟用

影／東豐快速道路復工 盧秀燕：我們做到了

相關新聞

斥資8千萬球場驚見「保險套、大片紅色污漬」 公所怒PO照片：很無力

彰化縣員林市公所為提供市民運動空間，斥資8000萬打造一座晴雨球場，卻遭到民眾惡搞破壞。臉書粉專「員林市體育管理所」日前分享5張照片，顯示球場最近出現許多垃圾，包括隨地亂吐的檳榔汁、打火機和保險套，貼在牆上的公告也被撕毀，讓粉專小編無奈表示「難道，真要讓這樣的『離譜景象』，成為這舒適球場的『骯髒日常』嗎？」。

台中實施垃圾費隨袋徵收 環局：最快1年內試辦

環保團體今在台中市議會前邀請市長與議員候選人簽署空汙治理承諾書，台中市環保局長陳宏益代表市長盧秀燕，指台中市將進行垃圾費...

影／台中巨蛋5度流標？盧秀燕：有信心標得出去！

尋求連任的台中市長盧秀燕今天到大肚自強市場拜票掃街，被問及「台中巨蛋5度流標看法時說，這幾年原物料上漲，公共工程非常辛苦...

影／基隆市長林右昌替廖芝晏站台 願當她的靠山

下周六就是九合一選舉，台中市議員第4選區(豐原后里)，11搶5席，戰況激烈。基隆市長林右昌今天南下替民進黨提名候選人廖芝...

台中大里建案多 地方里長爭取水管換新迎發展

台中市大里區新里里近年新建案不斷增加，但早年裝設的塑膠自來水管卻常有爆管、漏水等問題，嚴重影響當地社區居民用水衛生與供水...

台中筏子溪自行車道缺失 市府速改善成新打卡景點

台中筏子溪位於高鐵下方自行車專用道，路面原多處損壞、周邊設備老舊，高鐵橋下空地，更被堆放大量廢棄家具與垃圾，影響民眾活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。