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南投國姓南港社區拓財源 「鄰縣」彰化員林開店賣特產
為提高社區收入挹注社福，南投國姓南港社區發展協會4年前在當地開設「社區柑仔店」，去年串連國姓、梅林、柑林、大旗4社區組成「國姓美樂地產業行銷團」，今年更到外縣市開設實體店面，已在彰化員林開幕，希望為社區增添營收。
南港社區發展協會指出，為行銷咖啡、鹿茸、薑黃等在地農特產，4年前成立「社區柑仔店」，成為鄉內第1家，去年則協助國姓社區成立鄉內第2家，同時串連國姓、梅林、柑林、大旗等社區發展協會，共同組成「國姓美樂地產業行銷團」。
「國姓美樂地產業行銷團」在疫情期間合作，透過臉書直播方式向大眾行銷國姓當地農特產，行銷推廣社區產業，提供社會大眾選購社區產品的新通路，也藉此增加各社區產業銷售機會，隨疫情趨穩，今年在公所、縣府協助下擴大實體通路。
社會及勞動處林處表示，縣府自2017年起推動社區產業行銷計畫，111年有南投市、埔里、草屯、竹山、魚池、名間及國姓鄉等共37個社區加入，南港社區是國姓鄉第3個、全縣第17個社區產業實體店面，但是第一個去外縣市開店的。
南港社區發展協會理事長張豐巖說，該社區首個實體店面已在彰化員林開幕，盼透過該店面將國姓鄉各社區特色產業、在地農產品與特色加工品推廣至外縣市，也讓更多人認識國姓鄉的社區產業，吸引外地遊客前往休憩遊玩。
此外，藉由到外縣市設店，行銷在地農產品、初級與二級加工產品，經營社區文化特色，更希望能夠讓社區增加其自籌財源，累積自身量能，讓社區有更多經費能夠辦理社會福利工作，並將其收益回饋在地居民，達到福利化社區之目的。
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