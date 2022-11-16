台中十大伴手禮得獎名單出爐 陳允寶泉獲三冠王即日推優惠回饋

台中市十大伴手禮得獎名單出爐，有百年歷史的台日式糕餅品牌「陳允寶泉」今年以蛋黃酥獲得了金口碑獎、評審團大獎，和現場人氣獎三冠王的優異成績。

十大伴手禮評審團大獎由專家評審選出三名；現場人氣獎為現場得票數最高者；而金口碑獎則限定為第11至13屆的十大伴手禮及金口碑獎得主才可報名，要獲得肯定十分不易。

陳允寶泉第5代接班人陳溢輝說，有一天在聊天中，阿公陳增雄不經意的提到蛋黃酥是他研發的，原本感到詫異不可置信，隨即看到阿公翻出一本1986年8月的烘焙食品資訊雜誌，才知原來有感於當時傳統月餅太大，消費者很難一個人一次吃完，於是將傳統的扁平狀元餅加入了鹹蛋黃，並將尺寸縮小，造型也成了半圓立體狀，順應蛋黃的半圓弧度，就此發明了現在流行全台的「蛋黃酥」。

他說，為了延續這份思念與傳承，陳允寶泉今年決定以蛋黃酥參賽，並改良出更細緻柔和的紅豆餡，並且不使用豬油與酥油，而是選用頂級法國發酵奶油增加滑順口感，搭配濕潤鹹香的沙沙口感蛋黃，果然一口氣拿下3項大獎。

為感謝消費者支持，陳允寶泉宣布，獲得肯定的「蛋黃酥禮盒」即日起門市享有買4送1，買6送2的回饋活動，而今年與往年在十大伴手禮得獎的產品如「香柚檸檬蛋糕」也會在春節期間享有優惠，促銷活動將持續到明年1月29日，同時「陳允寶泉」作為台中購物街活動的合作廠商，有消費金額5倍纍計的特別優惠。