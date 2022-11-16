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月薪最高46K！ 東勢林管處明年1月14、15日招考4人

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢林區管理處明年1月14日及15日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名），候補6名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，月薪最高上看4.6萬元。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處明年1月14日及15日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名），候補6名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，月薪最高上看4.6萬元。圖／林務局東勢林區管理處提供

東勢林區管理處為加強山林守護，明年1月14日及15日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名），候補6名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，月薪最高上看4.6萬元，呼籲愛好與大自然為伍，守護山林者，要把握機會在12月14日前報名角逐。

東勢林區管理處表示，本次招考的森林護管員將來要在第一線從事森林保護的工作，因此資格上需身心健康，體格健壯，無不良紀錄，能耐勞苦，勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車，所需學經歷等應考資格，詳見該處簡章。

森林護管員甄試須通過第一階段2項術科測驗—實地騎乘循環檔機車及負重跑走(20公斤)，才得參加第二階段的筆試及口試。為讓錄取者具備森林護管員執行勤務的基本肌耐力，本次甄試負重跑走之距離從過往的1000公尺，增加為1500公尺，男生在12分鐘內、女生在13分30秒內完成。

森林護管員經甄試錄取，每月薪酬自31130元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至46695元，另，可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬。

東勢林管處指出，執行高風險勤務，可依項目與級別支給山地巡護作業費，享有年終工作獎金、勞保、勞退、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利，歡迎資格符合者踴躍報考，詳情請至東勢林區管理處官網「訊息專區」-「最新消息」及「事求人」下載簡章，不另行販售，報名日期即日起至12月14日止，一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，以郵戳為憑，逾期恕不受理。如有任何疑義，請洽該處人事室李小姐，聯絡電話(04)25150855轉163。

東勢林區管理處明年1月14日及15日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名），候補6名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，月薪最高上看4.6萬元。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處明年1月14日及15日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名），候補6名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，月薪最高上看4.6萬元。圖／林務局東勢林區管理處提供
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東勢林區管理處明年1月14日及15日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名），候補6名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，月薪最高上看4.6萬元。圖／林務局東勢林區管理處提供

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