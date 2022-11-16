台中外埔生命紀念館落成 滿足地方治喪需求

台中市外埔區原有2座納骨塔孝思堂及懷德堂，因櫃位不敷使用，市府斥資8000萬元選定外埔第二示範公墓用地，興建5層樓高的外埔生命紀念館，副市長黃國榮今天出席落成暨開光祈福典禮表示，市府今年在清水、大甲、大雅、烏日、后里、神岡、潭子、南屯、外埔區共增設2萬4804個納骨櫃位，及2619個神主牌位，提升殯葬服務品質，滿足民眾治喪需求。

黃國榮表示，生離死別是每人都會經歷，每一城市、每一區都有喪葬設施需求，市長盧秀燕上任後重視，外埔生命紀念館今年10月底完工，初期先行提供3788個骨灰櫃位、689個骨骸櫃位及684個神主牌位，未來視需求增設櫃位及牌位，約可提供甲安埔及鄰近地區超過2萬個現代化骨灰骸櫃位及1500個神主牌位。

他說隨市民觀念改變，越來越多人採環保葬，如海葬、樹葬、花葬等，市府積極設置納骨塔、納骨牆，也增闢樹葬區、執行海葬作業等，滿足不同需求，提供優質治喪環境。

民政局副局長周瑺玫表示，市府編足預算規劃逐年改善殯葬設施，近年陸續啟用潭子生命紀念館、東勢殯儀館及神岡無主聚寶盆；另北屯第28公墓新建納骨塔及東勢第1公墓新建納骨塔工程已於近日開工、太平區第一花園公墓第3座納骨塔工程則上網招標中；回應海線地區民眾需求，也在清水區第2公墓規劃設計樹葬區域，將於今年底完工啟用。`

周瑺玫指出，除新建殯葬設施，市府近年積極優化各項殯葬服務，包括首創塔位數位查詢及推廣線上祭祖；積極改善空污並推動節能減碳，包含火化爐、空污設備汰換及紙錢集中代運焚燒、屋頂設置太陽能板發電；改善殯儀館設施與環境，如更新金爐水洗設備、設置無煙靈位、電子牌樓等；在公墓轉型方面，民國108年迄今已完成9處公墓轉型綠美化，今年也陸續推動霧峰2、潭子3、4及大安10等4處公墓遷葬作業，讓市地循環利用、永續建設。

台中市生命禮儀管理處表示，外埔區原有2座納骨塔孝思堂及懷德堂，分別於民國72年及84年啟用，隨著民眾喪葬觀念的轉變，面臨櫃位不足問題，考量區內2處公墓日後起掘遷移需求，外埔區公所於民國99年著手規劃興建外埔第3座納骨塔工程，至105年轉由台中市生命禮儀管理處接續規劃、建設局協助興建，109年8月開工，今年10月底完工。