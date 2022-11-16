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後疫情！ 台中柑茶包潤喉、柑橘雪酪冰酸甜好滋味

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影

現值台中柑橘、甜柿產季，台中市農業局輔導豐原、石岡、和平區農會推出椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘雪酪冰、柑橘酒及柑茶包(俗稱陳皮茶)等水果系列產品，今天在陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，歡迎民眾踴躍選購，吃在地、食當季。

農業局說明，市府持續推動多元行銷策略，整合台中柑橘產業，建立「台中好橘」品牌，增加市場區隔，並搭配台中市甜柿共同行銷，提升品牌形象及宣傳效益。

農業局輔導產區農會投入農產加工品研發，如豐原區農會產製的椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕，近期更推出柑橘雪酪冰品，將山城柑橘風味原汁濃縮其中，酸甜好滋味。

石岡區農會總幹事張東海表示，下月中旬推出「柑杯」柑橘酒，後疫情時期，潤喉止咳的柑茶包(俗稱陳皮茶)，詢問度都相當踴躍，不排除農曆年前推出禮盒包裝，送禮自用皆適宜。

農業局指出，台中因終年氣候溫和，特別適合柑橘生長，主要產區在東勢、石岡、豐原、新社、和平及北屯等區，以椪柑、茂谷柑與桶柑為大宗，椪柑產量2.3萬公噸、茂谷柑產量1.1萬公噸、桶柑產量9161公噸，台中生產的柑橘果肉鮮美多汁，品質優良且耐儲存，深受消費者喜愛。

農業局進一步指出，台中甜柿栽培地區分布在和平、東勢、新社等區，以和平區摩天嶺及梨山地區為主要產區，年產量3.2萬公噸。甜柿口感爽脆多汁，甜度可達 16至18度，是秋冬時節具代表性的台中水果之一。

農業局表示，台中柑橘及甜柿可在全台家樂福量販店、普利共好網路商城等通路購買訂購網址請點此。也可跟豐原、和平、東勢與石岡等產區農會訂購，以實際行動支持台中在地農特產。

台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘酒及柑茶包等水果系列產品，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘酒及柑茶包等水果系列產品，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘酒及柑茶包等水果系列產品，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。圖／豐原區農會提供
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘酒及柑茶包等水果系列產品，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。圖／豐原區農會提供
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘酒及柑茶包等水果系列產品，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，推廣椪柑汁、柑橘果醬、柑橘蛋糕、柑橘酒及柑茶包等水果系列產品，近期更推出柑橘雪酪冰品，酸甜好滋味。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，石岡區農會總幹事張東海推廣自產柑橘酒及柑茶包等水果系列產品。記者林佩均／攝影
台中市政府陽明大樓舉辦「良城橘食，柿在好Chill」活動，石岡區農會總幹事張東海推廣自產柑橘酒及柑茶包等水果系列產品。記者林佩均／攝影

柑橘 農會 椪柑

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