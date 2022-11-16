弘道基金會改編「孤老童話」辦展 讓更多人看見獨老寒冬

弘道老人福利基金會需籌募3000萬元，作為年節及整年度的助老服務經費。今年在選舉熱潮下，為吸引社會大眾目光「從看見，去改變」，弘道以耳熟能詳的童話故事創作「孤老童話」，除有線上繪本，更舉辦「王子與公主老後生活特展」，看見獨居弱勢長輩的困境，讓民眾有感，進而捐款支持寒冬助老服務。

首場「王子與公主老後生活特展」即日起到12月11日，在台中驛站展出，今天開展記者會上，90歲腿力退化如青蛙王子困井底般的東林爺爺，以及81歲牙口老化如白雪公主老了咬不動蘋果般的阿音奶奶，一起攜手為特展剪綵開幕。

90歲的東林爺爺在妻子癌逝後，開始獨老生活，爺爺以前每天走20分鐘到弘道基金會的據點上課當作運動，但近年來因關節退化，要走40分鐘才可到，現在更已退化到外出不易，只能坐困家中。還好弘道社工會定期訪視，陪伴聊天，關心身體狀況並送上物資。

81歲低收入戶的阿音奶奶，骨質疏鬆症導致脊椎骨折，加上牙齒和雙腿退化，日常簡單三餐也困難重重，還好弘道和社區攜手提供老人送餐服務，解決了午餐難題，中午吃不完的便當留一半晚餐煮粥吃，不用久站就可以處理一餐又易入口，讓奶奶維持了營養需求。

弘道基金會台中服務處長陳國慶說，孤老童話的公益創意，顛覆大家對童話世界「王子、公主，從此過著幸福快樂的日子」的美好想像，看見王子與公主老後的生活，是再也咬不動蘋果的白雪公主每天隨便煮、隨便吃；年老的青蛙王子最怕的魔咒是新年一個人，就像弘道關懷的獨居弱勢長輩，都有各自的故事、經歷，藉由特展看見獨居弱勢長輩們面臨的寒冬處境，進而愛心捐款助老。

弘道每年歲末發起的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，歡迎民眾愛心響應，捐款600元助老饗年菜圍爐餐；捐款1200元助老除舊佈新辦年貨；捐3000元助老關懷服務一整年。愛心電話：04-22060698，郵局劃撥帳號：21941729戶名：弘道老人福利基金會，或線上捐款：https://wns.page.link/4Yif。