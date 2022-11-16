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南投市魚市場舊址活化 建多功能大樓讓長輩在地養老

中央社／ 南投縣16日電

南投市公所在魚市場舊址規劃興建多功能大樓，今天動土，內部空間規劃招商如連鎖賣場、里集會所及社區活動中心、小型社區日照機構，讓長輩在地養老並與他人互動建立社交圈。

不靠海的南投市擁有魚市場，但因交易不熱絡，民國94年停止營業，原址拆除多年，為提升市民生活品質，南投市公所在魚市場舊址規劃興建多功能大樓，今天舉行動土儀式，南投市長宋懷琳、南投縣政府相關局處首長出席，預計11月底進場開工，113年4月完工。

宋懷琳致詞表示，魚市場94年停業，多年前拆除原建築，考量內興里、內新里也一直無辦公室、活動中心，經市公所自籌加上中央、縣府補助經費，未來空間規劃1樓招商、2及3樓為集會所及社區活動中心、4樓邀業者進駐開設小型社區日間照顧機構，讓長輩在地安老。

根據市公所資料，這棟多功能大樓工程總經費新台幣8700多萬元，分別由衛生福利部補助約1780萬元、內政部補助800萬元、南投縣政府補助99萬元、市公所自籌約6100萬元，建地1752平方公尺。

南投 建築 內政部

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