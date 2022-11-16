南投市魚市場舊址活化 建多功能大樓讓長輩在地養老

彰化縣員林市公所為提供市民運動空間，斥資8000萬打造一座晴雨球場，卻遭到民眾惡搞破壞。臉書粉專「員林市體育管理所」日前分享5張照片，顯示球場最近出現許多垃圾，包括隨地亂吐的檳榔汁、打火機和保險套，貼在牆上的公告也被撕毀，讓粉專小編無奈表示「難道，真要讓這樣的『離譜景象』，成為這舒適球場的『骯髒日常』嗎？」。

2022-11-17 10:43