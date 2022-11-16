南投信義鄉關懷老寶貝！雙龍村有了自己的文化健康站

南投縣信義鄉唯一沒有文化健康站或關懷據點資源的雙龍村落，日前在公部門各單位共同努力下，終於有了自己的「雙龍文化健康站」，讓信義鄉11個原住民村落皆有了維持長者健康的社區據點，信義鄉公所表示，目前文健站已開始服務29人維持穩定運作，並逐步提升課程的豐富度。

信義鄉長全志堅表示，信義是南投縣面積最大、人口密度最低的鄉鎮，並且是山地原民鄉，原住民村11村，公共資源相對較少，造成社區照顧關懷據點或文化健康站，成為是長輩最常去的場所，兩年前當雙龍村原有的關懷據點，撤至水里鄉民和村設站後，雙龍村頓時失去提供長者健康促進、預防及延緩失能的重要資源。

信義鄉衛生所醫師兼主任史皓偉表示，在地醫療服務多年，深覺長者預防及延緩失能資源的重要性，得到南投衛生局、地方民代與雙龍社區發展協會的共同出力，讓相同語言文化背景的原住民來照顧自己部落長者，以達到原住民部落「在地終老」理念。