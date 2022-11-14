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花鄉田尾分駐所龜裂就地新建 彰化4警察廳舍也改建
彰化縣北斗警分局田尾分駐所辦公廳舍建齡40年，有建物龜裂等安全疑慮，今天動土就地新建，副縣長洪榮章說，彰化縣治安、交通等績效名列前茅歸功全體員警的用心與努力，「工欲善其事，必先利其器。」縣警察局將陸續改建埔鹽、萬年、福興等派出所及刑事警察大樓。
彰化縣警察局發包田尾分駐所辦公廳舍新建工程，今天在田尾分駐所前庭舉辦動土典禮，洪榮章代表縣長王惠美，和縣議長謝典林、警察局局長吳坤旭、副局長陳東成與吳冬文、主任秘書楊贊鈞、督察長婁自強、北斗分局長潘嘉旺、副分局長廖仁蔚與高進源，縣議員劉淑芳、李浩誠，田尾鄉長林守政、鄉代會主席吳俊樑等人共同動土，員警近50人到場，場面熱鬧。
副縣長洪榮章表示，經過各家民調機構評比，彰化縣交通與防治暴力犯罪的績效名列前茅，尤其治安是六都以外最好，縣長王惠美和縣政府團隊感謝全體警察的用心與努力，「工欲善其事，必先利其器。」田尾分駐所辦公廳舍已老舊，有安全虞慮，縣警察局以4853萬4000元發包新建總面積223坪辦公廳，工程420個工作天，預計2024年2月完工。
洪榮章說，縣政府和縣警察局發包新建埔鹽分駐所，未來將改建員林萬年派出所、鹿港福興分駐所和刑事警察大樓，期待現代化辦公廳舍提供民眾更舒適的洽公環境，員警有好的上班空間，服務更有效率。
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