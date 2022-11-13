台中大里造勢晚會登場 蔡其昌：換市長讓台中發展
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，台中市長候選人蔡其昌說，他聽到很多人對台中市長盧秀燕執政的不滿，他承諾要編列十億元，讓敬老愛心卡更好用，學生午餐免費、社宅，我們一定會贏，說到燒聲繼續拚，換市長讓台中大建設可以發展，改變台中，號召鄉親一起拚，改變故鄉，贏回台中的光榮感。
大里造勢音樂晚會今晚6時40分在大里振坤宮登場，由立委邱議瑩、台中市議員陳世凱主持，歌手談靜、秀蘭瑪雅、翁立友帶來一首首動聽歌曲，拚連任市議員李天生、林德宇，以及議員候選人、前議員張芬郁、立委何欣純演講，最後由市長候選人蔡其昌、行政院長蘇貞昌壓軸演講。
蔡其昌說，他因為七個多月走遍台中演講吵啞，這是他對台中的誠意，他會講到當選那一天。市長選舉要走得到，市民心聲才聽得到，他認真走、認真拚，要做一個照顧市民的市長；他是為了故鄉、為台中更好而拚，贏回台中的進步。
蔡其昌指出，這三個多月，他聽到很多人對這四年盧秀燕執政的不滿，也括敬老愛心卡改到範圍小很難用，老人家沒辦法坐計程車，也不是每家診所可以用，他承諾要編列十億元，讓敬老愛心卡更好用，老人聚點增加，讓老人家更有尊嚴。
蔡其昌說，很多家長反映，房價高漲，能否減輕家庭負擔，他來自基層，了解基層辛苦，承諾學生午餐免費，他也承諾興建社宅只租不賣，讓年輕人有房可住、留住年輕人。他在大里遇到很多中小企業反映，工業區土地不夠且貴，他承諾工業用地加速開發；他四年要整理30公里河道綠廊，讓大家更有活動活動空間，公園設施多元，公廁有親子廁所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言