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台中大里造勢晚會登場 蔡其昌：換市長讓台中發展

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，台中市長候選人蔡其昌上台演講。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，台中市長候選人蔡其昌上台演講。記者劉柏均／攝影

民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，台中市長候選人蔡其昌說，他聽到很多人對台中市長盧秀燕執政的不滿，他承諾要編列十億元，讓敬老愛心卡更好用，學生午餐免費、社宅，我們一定會贏，說到燒聲繼續拚，換市長讓台中大建設可以發展，改變台中，號召鄉親一起拚，改變故鄉，贏回台中的光榮感。

大里造勢音樂晚會今晚6時40分在大里振坤宮登場，由立委邱議瑩、台中市議員陳世凱主持，歌手談靜、秀蘭瑪雅、翁立友帶來一首首動聽歌曲，拚連任市議員李天生、林德宇，以及議員候選人、前議員張芬郁、立委何欣純演講，最後由市長候選人蔡其昌、行政院長蘇貞昌壓軸演講。

蔡其昌說，他因為七個多月走遍台中演講吵啞，這是他對台中的誠意，他會講到當選那一天。市長選舉要走得到，市民心聲才聽得到，他認真走、認真拚，要做一個照顧市民的市長；他是為了故鄉、為台中更好而拚，贏回台中的進步。

蔡其昌指出，這三個多月，他聽到很多人對這四年盧秀燕執政的不滿，也括敬老愛心卡改到範圍小很難用，老人家沒辦法坐計程車，也不是每家診所可以用，他承諾要編列十億元，讓敬老愛心卡更好用，老人聚點增加，讓老人家更有尊嚴。

蔡其昌說，很多家長反映，房價高漲，能否減輕家庭負擔，他來自基層，了解基層辛苦，承諾學生午餐免費，他也承諾興建社宅只租不賣，讓年輕人有房可住、留住年輕人。他在大里遇到很多中小企業反映，工業區土地不夠且貴，他承諾工業用地加速開發；他四年要整理30公里河道綠廊，讓大家更有活動活動空間，公園設施多元，公廁有親子廁所。

民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，台中市長候選人蔡其昌上台演講。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，台中市長候選人蔡其昌上台演講。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，台中市長候選人蔡其昌上台演講。記者劉柏均／攝影
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蔡其昌 台中市長 議員

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