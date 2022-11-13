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民進黨台中大里造勢音樂晚會今晚登場 嗨翻現場

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手翁立友演唱「我問天」等歌曲，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手翁立友演唱「我問天」等歌曲，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影

民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，由歌手談靜、秀蘭瑪雅演唱揭開序幕，隨後由大里霧峰選區提名的市議員李天生、林德宇，市議員候選人張芬郁上台演說，懇請鄉親票投蔡其昌，並且這三席議員全上，讓台中進步再進步，歌手翁立友演唱「我問天」等歌曲，將音樂會帶入高潮，群眾歡呼聲不斷，嗨翻現場。

大里造勢音樂晚會今晚6時40分在大里振坤宮登場，由立委邱議瑩、台中市議員陳世凱主持，歌手談靜、秀蘭瑪雅、翁立友帶來一首首動聽歌曲，拚連任市議員李天生、林德宇，以及議員候選人、前議員張芬郁、立委何欣純演講，最後由市長候選人蔡其昌、行政院長蘇貞昌壓軸演講。

張芬郁說，市長選錯人，要烏有四年，如何選好市長？要對自己、家庭、社會、整個台中好的人選，因此她要向市民推薦蔡其昌，薒其昌在台中十大建設為市民構築進步的台中，請大家堅定投蔡其昌；讓蔡其昌和張芬郁為大里、霧峰區市民打拚、解決問題。

林德宇說，讓民進黨勝選，台中進步在進步，台中市長盧秀燕執政四年，大家有沒有看到大里空氣品質，並沒有改善，台中捷運被延，盼民眾票投有執行力的蔡其昌，讓台中「衝衝衝」。

李天生說，他和林德宇這四年在議會都相當打拚，為大里、霧峰爭取地方建設，很多基礎建設都是前市長林佳龍任內做的，現任市長盧秀燕割稻尾，盼蔡其昌、還有此區三議員候選人他和林德宇、張芬郁都當選，齊心為台中市政努力。

民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手秀蘭瑪雅演唱，揭開序幕。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手秀蘭瑪雅演唱，揭開序幕。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，由歌手談靜演唱揭開序幕。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，由歌手談靜演唱揭開序幕。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手談靜、秀蘭瑪雅、翁立友輪番演唱，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手談靜、秀蘭瑪雅、翁立友輪番演唱，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手翁立友演唱「我問天」等歌曲，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手翁立友演唱「我問天」等歌曲，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，由歌手談靜演唱揭開序幕。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，由歌手談靜演唱揭開序幕。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手翁立友演唱「我問天」等歌曲，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影
民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，歌手翁立友演唱「我問天」等歌曲，嗨翻現場。記者劉柏均／攝影

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