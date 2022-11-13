一年花4億燙平馬路 中市府：完成1900條路成績有目共睹

台中市不少馬路進行「燙平」工程，但民眾質疑「有燙沒有平」，市議員北區候選人陳俞融、東南區陳雅惠說，市民反映路面不平整、挖路頻繁及坑洞太多，燙平專案大打折扣，一年經費4億元，加上其他小工程總預算近8億，候選人建議，市府應為馬路品質好好把關。

市府建設局說明，市長盧秀燕上任後積極推動道路燙平專案，截至今年11月中，已完成逾1900條道路及巷道燙平工程。市府辦理燙平工程孔蓋下地率以6成為目標，未下地的孔蓋一併調平確保道路整體平整度，近4年來燙平工程已下地孔蓋有6401處，成績有目共睹。

東南區市議員候選人陳雅惠說，台中市政府重點建設「道路燙平專案」每年編列約4億元，配合地方小型工程款，路平一年總預算可達7到8億元，結果不少道路仍坑坑巴巴。她說，有市民反映南區建成路路面有許多坑洞，甚至柏油路面已出現裂痕，路面有許多的「補丁」，用路人險象環生，市府應加強路平。

北區市議員候選人陳俞融也指出，台中市的機車數量高居全國第三，加上公共運輸系統比不上北高，許多民眾平日都依靠機車代步，但台中市道路品質不友善，機車族遇人孔蓋就要東躲西閃，但市區人孔蓋特別多，即使在馬路「燙平」後，但只要碰上人孔蓋，像騎馬一樣跳不停。

建設局表示，市民期盼南區建成路道路燙平工程，市府非常重視，但經費龐大，目前除自籌財源並爭取前瞻計畫；道路挖掘控管部分，市府運用統一挖補機制，已減少25%挖掘次數，另管線單位的緊急搶修復舊品質有自治條例落實要求。