台中魚市場煑魚所邀名廚 鄧玲如今起教煮6國產魚料理

台中魚市場為中台灣最大海鮮魚貨交易平台，攜手漁業署推廣優良國產魚，邀請百大名廚、北區寧波小館主廚鄧玲如任煑魚所行政主廚及講師，今起推出「食魚文化煮好魚小講堂」，教導民眾烹調六種國產養殖魚料理，今天教授法式紙包新社菇菇午仔魚，吸引民眾報名學煮魚，並打包廚藝回家。

台中魚市場總經理黃瑞呈說，台中魚市場配合地方致力於永續養殖漁業產業鏈，為深耕食魚文化，近年來積極推動在地食農教育，傳達食魚知識，也致力推介台灣優良養殖漁業，這次的「食魚文化煮好魚小講堂」，透過教授民眾石斑魚、金目鱸、虱目魚、台灣鯛、午仔魚、金鯧等六種國產養殖魚料理，讓民眾識魚、知魚，了解食魚文化與正確魚類新知，用學習、用料理美食，發展出台中魚市場嶄新的樣貌。