影／包子飛了！ 鹿港風箏節「鯨豚箏霸」 天空好繽紛

「包子飛了！」彰化縣「鹿港風箏節」今天上午在鹿港體育場登場，由於風和日麗，吸引幾千親子欣賞各種造型的風箏，除了主題風箏「Q萌表情包子風箏」外，還有16公尺鯨魚風箏和15公尺海豚風箏的「鯨豚箏霸」，令人大開眼界，現場還有美食品嘗，下午4時將開放民眾進入會場與風箏達人互動。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港風箏節今年已經邁入第4屆，年年推出創新的在地特色風箏，帶動地方經濟與觀光發展。由於近年來的美食旅遊已蔚為一種新興旅遊風潮，而鹿港小吃包子、蚵仔煎、芋丸、麵線糊、蝦猴酥等眾多美食，更是享譽國內外，所以今年風箏節的主題「箏好味派對」，即以鹿港特色美食包子為原型，設計成多款可愛Q萌表情的包子風箏，十分吸睛。

「鹿港風箏節」邀請風箏達人施放特色風箏展演，今年放飛主題風箏「Q萌表情包子風箏」，包子氣囊串連風箏每顆包子連同腳大概有1.5公尺，當包子風箏放飛時，「會飛的包子」令親子們驚呼不已。

還有超大的冰淇淋和雪糕風箏，以及16米鯨魚風箏和15米海豚風箏的「鯨豚箏霸」，還有女巫們也化身風箏騎著掃把在空中施展魔法，擬人趣味的南瓜、茄子、飛天豬等開心農場系列風箏，以及虎虎生風的巨型老虎風箏，也相繼升空，將體育場天空點綴得非常繽紛美麗。

此外，現場人氣爆棚的「風動裝置藝術」，除了去年超人氣蚵寶外，也增加了炫彩動感的環保風車樹；最受小朋友們喜愛的MOMO家族中，櫻花姊姊、招牌玩偶MOMO也到場帶領著一起開心唱唱跳跳；現場並特別邀請流行歌手張文綺帶來多首動人歌曲，以及小丑、爵士鼓、扯鈴雜耍等表演，讓親子們開心極了。