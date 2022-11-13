田中馬萬人起跑 牛排火鍋芒果冰一路吃到飽

台灣四大國際品牌馬拉松的台灣米倉田中馬拉松，今年恢復實體路跑，1萬5311名選手今天上午從田中鎮公所東南側分組出發，健康組後出發先到，第一名選手張中毅35分23秒跑回終點，半馬組選手周賢峰以1小時18分23秒先馳得點，42公里全馬選手在上午8點前尚未有人跑回終點。

去年COVIN-19疫情嚴峻，田中馬改為線上同步跑，今年回到田中鎮開跑，實體加線上報名合計約1萬6500人報名，今天到場參加的42公里全馬組3163名選手、21公里半馬組5889名選手、10公里健跑組6259名選手，分別在上午6點20分、6點40分、7點10分起跑。

半馬組張姓選手表示，他是田中人應該支持家鄉活動，年年報名，運氣很好年年中籤取得參加資格，田中馬帶來人潮，全國性的運動賽事讓田中鎮比過年還熱鬧。來自嘉義的吳姓選手說，以前在田中鎮工作，一連參加五屆，離開田中鎮之後每年看直播，很想念田中馬的美好歡樂氣氛，今年再度報名並幸運中籤可以回來參加。

「田中人準備好了，迎接參加田中馬的貴賓。」縣長王惠美說，田中的大人到小、從阿公到阿嬤都熱情歡迎田中馬的選手，在地企業泰山泰山企業今年主動接下回收寶特瓶，5個寶特瓶可製成一件運動服，富邦金控持續力行「Run For Green」ESG倡議計畫，只要參加田中馬拉松等四大馬拉松等賽事，累積跑40公里，富邦金控就為跑者種下一棵樹，今天跑完全馬，富邦金控在田中鎮種一棵樹。

王惠美、立法委員陳素月、田中馬推手之一的縣議員鄭俊雄、田中鎮長洪麗娜、縣議員蕭淑芬，和贊助商泰山企業董事長詹景超、富邦金控副總經理林茂生、台中精機-黃明和董事長、王品集團副董事長 李森斌、參山國家風景區管理處處長曹忠猷、救國團總團部主任葛永光等人共同鳴槍，跑者魚貫出發綿延數公里，場面壯觀。