縣府推動青創 N Lab無限實驗室北斗郡守官舍登場

彰化縣政府推動青年創業計畫，首次規劃「N Lab 無限實驗室」，今天首場在北斗郡守官舍登場，彰化縣長王惠美說，縣府打造青創基地，透過市集、創業沙龍論壇、音樂會等系列活動，展現青年的創新力，也讓彰化成為青年人創業的原鄉。

王惠美說，N是彰化人身分證字號開頭英文字母，指的是彰化在地或外出打拚的彰化人，同時N也有無限大的意思，希望讓年輕朋友發揮無限創意。北斗郡守官舍有許多傳統宿舍群，未來會成為青年創業基地，大家一起努力，讓彰化脫胎換骨。

「N Lab 無限實驗室」今天下午在北斗郡守官舍開幕，現場也有由國家合作發展基金會協助10多國友人前來參訪，今起一連2天，12月10日、11日還有第二場系列活動將在縣內第一座青年職涯發展中心及彰化孔廟熱鬧登場，王惠美也邀請大家熱情參與，用行動來支持青年的創新力，讓N型神人的創業能量持續發光發熱。

王惠美說，為提供實驗性舞台給青年朋友，透過主題市集，邀請來自縣內青年朋友跨足特色餐飲、蔬果、花卉、文創、插畫等多樣化的職人品牌，從青年的創業成果中展現彰化地方風格。也以「N型創業家」為主題，舉辦沙龍論壇，邀請身經百戰的創業家代表與青年交流，分享創業觀點與經驗。

王惠美說，縣府今年3月成立青年發展處，感謝議會編列1千萬元經費，提供最高30萬元的創業圓夢補助及創業輔導，目前已協助69位青年自己創業做頭家，縣府當「陪跑員」，陪著青年在創業的過程中跑一段。