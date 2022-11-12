縣府推動青創 N Lab無限實驗室北斗郡守官舍登場
彰化縣政府推動青年創業計畫，首次規劃「N Lab 無限實驗室」，今天首場在北斗郡守官舍登場，彰化縣長王惠美說，縣府打造青創基地，透過市集、創業沙龍論壇、音樂會等系列活動，展現青年的創新力，也讓彰化成為青年人創業的原鄉。
王惠美說，N是彰化人身分證字號開頭英文字母，指的是彰化在地或外出打拚的彰化人，同時N也有無限大的意思，希望讓年輕朋友發揮無限創意。北斗郡守官舍有許多傳統宿舍群，未來會成為青年創業基地，大家一起努力，讓彰化脫胎換骨。
「N Lab 無限實驗室」今天下午在北斗郡守官舍開幕，現場也有由國家合作發展基金會協助10多國友人前來參訪，今起一連2天，12月10日、11日還有第二場系列活動將在縣內第一座青年職涯發展中心及彰化孔廟熱鬧登場，王惠美也邀請大家熱情參與，用行動來支持青年的創新力，讓N型神人的創業能量持續發光發熱。
王惠美說，為提供實驗性舞台給青年朋友，透過主題市集，邀請來自縣內青年朋友跨足特色餐飲、蔬果、花卉、文創、插畫等多樣化的職人品牌，從青年的創業成果中展現彰化地方風格。也以「N型創業家」為主題，舉辦沙龍論壇，邀請身經百戰的創業家代表與青年交流，分享創業觀點與經驗。
王惠美說，縣府今年3月成立青年發展處，感謝議會編列1千萬元經費，提供最高30萬元的創業圓夢補助及創業輔導，目前已協助69位青年自己創業做頭家，縣府當「陪跑員」，陪著青年在創業的過程中跑一段。
今年也製作彰化青年專屬的故事專刊，匯集10位曾經獲得創業圓夢補助的青年職人，讓創業家的實驗精神延續下去。王惠美說，縣府今年成立彰化縣第一座青年職涯發展中心，提供青年職涯交流與創業諮詢，也整理閒置空間如北斗郡守官舍讓創業青年進駐，還有「幸福圓夢創業貸款」，幫助有理想青年朋友一圓創業夢想。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言