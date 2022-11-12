中市去年機車定檢率六都第一 市府表揚業者

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局今天表揚40家機車檢驗站業者，分別榮獲「年度績優檢驗站」、「機車檢驗數績優獎」及「汰舊卓越獎」。圖／台中市政府提供
台中市環保局今天表揚40家機車檢驗站業者，分別榮獲「年度績優檢驗站」、「機車檢驗數績優獎」及「汰舊卓越獎」。圖／台中市政府提供

台中市機車定檢率去年達82.7%，六都第一。台中市環保局今天表揚40家機車檢驗站業者，分別榮獲「年度績優檢驗站」、「機車檢驗數績優獎」及「汰舊卓越獎」，並肯定中市機車檢驗站齊心協助近120萬輛應定檢機車完成年度排氣定檢，更期勉未來能持續提供高品質服務。

環保局表示，台中市目前共450家領有認可證的檢驗站，環保局針對各檢驗站的檢測環境、檢測儀器保養狀況、文件品管及服務態度等進行評比，經評鑑結果，今年評選出「崑松機車行」等20家檢驗站為「年度績優檢驗站」；為促進各檢驗站良性競爭，鼓勵檢驗站協助宣導民眾落實機車排氣定檢，特別頒發「機車檢驗數績優獎」，評選出「宥佳輪業行」等10家檢驗站。

另推動老舊機車汰換補助政策，針對鼓勵民眾汰換老舊機車績效優異者，頒發「汰舊卓越獎」，評選出「順發車行」等10家檢驗站；總計40家檢驗站獲獎，有助於提升台中市機車定檢率、老舊機車汰除率，以及降低高汙染車輛排放廢氣城市環境及市民健康的危害。

環保局強調，台中市各檢驗站通力合作，110年雖受疫情影響，致使民眾降低外出完成機車排氣定檢意願，但台中市機車定檢率仍有82.7%高水準表現，在六都排名中首次躍居第一，執行績效相當優異，期望今年也能再獲得更優異的機車定檢率績效。

環保局提醒，機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後1個月內實施排氣定期檢驗，若未於期限內完成排氣檢驗者，將處500元罰鍰；逾檢驗日起6個月，經通知後仍未改善者，將再處3000元罰鍰；若再通知後仍未改善者，最重可註銷其牌照。

台中市 疫情

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