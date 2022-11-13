台中豐原轉運中心 遭批蚊子館

台中市豐原轉運中心9月啟用後，議員候選人翁美春昨天直擊發現，1樓川堂曾還在施工，2樓商場則大門深鎖，質疑招商不利，淪為蚊子館，況且已完工為何還在施工？

台中市長盧秀燕推動4處轉運中心，豐原中心是最早完工的。翁美春昨天說，目前僅公車停靠，國道客運並未進駐，1樓穿堂仍架設施工圍籬，顯然還在施工，民眾怨「工地等車很危險」。

翁美春說，2樓規畫商場，但現場大門深鎖，根本還沒落成；她質疑，豐原中心9月盛大啟用，但迄今1樓仍施工，2樓商場養蚊子，原本黃金地段只是「半成品」，與市府宣傳截然不同。

交通局表示，豐原中心啟用分2階段，目前轉運中心、停車場都已啟用，市區公車有29線進駐，改善停等、轉乘便利性；國道客運路線已提出申請，目前正在公路總局審議，等中央通過後，預計明年農曆年前可上線服務。

交通局長葉昭甫說，1樓穿堂的施工圍籬，是為了設置公共藝術作品，以確保民眾安全，目前工程已完成，本月中旬點交後就會拆除，與轉運中心營運無關；2樓商場委外經營，正在招募商家與裝修作業，依據契明年2月啟用商場，並非閒置。