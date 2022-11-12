快訊

俄軍赫松挫敗 「普亭大腦」杜金暗示處死普亭：應推翻政權

埔里水源地重拾童樂趣 蘇貞昌：台灣很多好地方

中央社／ 南投12日電

行政院蘇貞昌今天參加水源地重拾童樂趣活動表示，台灣有很多好地方，是我們自己圍起來荒廢，從親水共融公園開始，讓大家知道台灣是好地方，才會愛護台灣。

南投埔里鎮埔里水道水源地舉辦「百年埔里風華再現，水源地重拾童樂趣」活動，蘇貞昌、前行政院中部辦公室執行長蔡培慧及行政院秘書長李孟諺等人出席。

蘇貞昌致詞指出，今年8月曾到埔里水道水源地視察，至今已有3個月，這次來到水源地完全不一樣，他也要拜託台灣自來水公司董事長胡南澤，未來將水源地改造成共融公園時，不要增加太多人工設施。

蘇貞昌說，水源地如成為親水共融公園，阿公阿嬤可以帶小朋友來公園走走，上班族下班後也可來散步，對自來水公司來說，這是最實際的敦親睦鄰，他也要請自來水公司清查全台有無類似的水源地，可以拿來做公園。

蘇貞昌指出，台灣人都要出國看花園，不知道最美的花園就在家旁邊，可近又可親，台灣有很多好地方，是我們自己圍起來荒廢，從親水共融公園開始，讓大家知道台灣是好地方，才會愛護台灣。

蔡培慧則說，親水共融公園就是融合水源地現有的自然環境，小朋友可以在大樹下玩沙，許多長輩小時候都曾來水源地遠足，她相信共融公園未來會成為孩子的樂園。

南投埔里鎮公所推動埔里水源地兒童共融公園，將閒置荒廢許久的水源地打造為兒童共融公園，再度活化利用，蘇貞昌在蔡培慧等人陪同下，今年8月曾到水源地視察；蘇貞昌當時指示，埔里水源地具百年歷史，應妥善保存設施，採取復舊如舊的施工手法修復，未來等到兒童共融公園落成後，可透過宣導讓民眾了解水資源得來不易。

埔里 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

影／高虹安助理費爭議 蘇貞昌：對助理應溫暖寬厚

【重磅快評】蘇貞昌不願面對的三件事

蘇貞昌允縮短逃逸外勞空窗期 藍委開心拍掌「這就對了」

確診者投票權被沒收？蘇貞昌：是不能出門 不是不能投票

相關新聞

王惠美南北彰奔波 與民間組織、青年世代互動

距離五合一選舉只剩兩周，彰化縣長王惠美今南北張奔波，到自己大本營鹿港感謝鹿港東區扶輪社、福興東區扶輪社捐建鹿港溪親水公園...

台中身障自行車隊環台豐原出發 運動局長：展現堅強毅力

「2022年台中身心障礙自行車環台」全體20位車友今在豐原體育場出發，運動局長李昱叡出席開幕式表示，身心障礙自行車運動展...

台中市圖推動團體借閱證申辦服務 可借2個月、最多500本

台中市立圖書館積極推動「團體借閱證」服務，提供機關學校、公司行號、社區團體等申辦借閱圖書，冊數最多可達500本，借期長達...

雙11結婚日超好記 中市705對新人登記「六都第二」

昨天雙11又遇好日子，戶政事務所一早湧入不少新人登記結婚，更有新人選擇「111年11月11日11點11分」登記，別具意義...

芬園庄役場修復今工程上樑 黃秀芳：經費差點被收回

彰化縣芬園庄役場過去為日治時期芬園的舊公所，長期閒置荒廢並經歷火災損耗，鄉公所與縣府去年爭取中央經費，投入4500萬修復...

永靖農會綠色照顧站融入園藝療癒 長輩在學習中健康生活

彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，除了花卉評鑑表揚、花卉農產品展售，今天還有綠色照顧站揭牌，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。