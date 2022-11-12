埔里水源地重拾童樂趣 蘇貞昌：台灣很多好地方

行政院長蘇貞昌今天參加水源地重拾童樂趣活動表示，台灣有很多好地方，是我們自己圍起來荒廢，從親水共融公園開始，讓大家知道台灣是好地方，才會愛護台灣。

南投埔里鎮埔里水道水源地舉辦「百年埔里風華再現，水源地重拾童樂趣」活動，蘇貞昌、前行政院中部辦公室執行長蔡培慧及行政院秘書長李孟諺等人出席。

蘇貞昌致詞指出，今年8月曾到埔里水道水源地視察，至今已有3個月，這次來到水源地完全不一樣，他也要拜託台灣自來水公司董事長胡南澤，未來將水源地改造成共融公園時，不要增加太多人工設施。

蘇貞昌說，水源地如成為親水共融公園，阿公阿嬤可以帶小朋友來公園走走，上班族下班後也可來散步，對自來水公司來說，這是最實際的敦親睦鄰，他也要請自來水公司清查全台有無類似的水源地，可以拿來做公園。

蘇貞昌指出，台灣人都要出國看花園，不知道最美的花園就在家旁邊，可近又可親，台灣有很多好地方，是我們自己圍起來荒廢，從親水共融公園開始，讓大家知道台灣是好地方，才會愛護台灣。

蔡培慧則說，親水共融公園就是融合水源地現有的自然環境，小朋友可以在大樹下玩沙，許多長輩小時候都曾來水源地遠足，她相信共融公園未來會成為孩子的樂園。

南投埔里鎮公所推動埔里水源地兒童共融公園，將閒置荒廢許久的水源地打造為兒童共融公園，再度活化利用，蘇貞昌在蔡培慧等人陪同下，今年8月曾到水源地視察；蘇貞昌當時指示，埔里水源地具百年歷史，應妥善保存設施，採取復舊如舊的施工手法修復，未來等到兒童共融公園落成後，可透過宣導讓民眾了解水資源得來不易。