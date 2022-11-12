台中十大伴手禮現場票選啟動 元宇宙市集上線

「2023第14屆台中市十大伴手禮」現場票選活動今天啟動，吸引大批民眾前來參觀展售攤位及投票，台中市工策會宣布，元宇宙特色市集同步上線，讓更多人認識台中伴手禮。

台中市十大伴手禮現場票選活動12日至13日在市民廣場熱鬧登場，齊聚129家入圍百大好禮的攤商同場較勁，現場湧入大批民眾前來投票及採購，主辦單位台中市工策會下午舉行開幕儀式，並宣布「元宇宙特色市集」同步上線。

台中市工策會總幹事黃于珊致詞表示，今天活動天公作美，晴朗天氣吸引大批人潮到場參觀百大伴手禮攤位，投下神聖的一票。

黃于珊指出，工策會今天還邀請前世界盃跆拳道金牌國手、同時也是跆拳道金牌國手林唯均的母親劉昭晴參與開幕典禮，預祝林唯均出國比賽凱旋歸來，更擔任台中十大伴手禮的代言人，為國爭光同時，也讓台中伴手禮揚名海外。

開幕典禮首度公開「元宇宙特色市集」，工策會表示，完美復刻台中市政府廣場景色，當中更展示40家台中伴手禮品牌，工策會將伴手禮行銷放眼全世界，透過無遠弗屆的元宇宙，打破年齡與地域的限制，幫助民眾認識台中優質伴手禮。

市民廣場展示攤位區擠滿人潮，入圍店家更卯足全力催票，祭出超殺優惠、打卡按讚活動，更有店家派出小恐龍、財神爺等吉祥物繞行市民廣場吸引民眾目光，工策會表示，13日下午4時30分將舉行頒獎典禮，頒贈首獎、金口碑獎、最佳新人獎、網路人氣獎、現場人氣獎、農特產精品獎等逾30多個獎項以及好禮標章，邀請民眾準時前來觀禮共襄盛舉。