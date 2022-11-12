台中身障自行車隊環台豐原出發 運動局長：展現堅強毅力
「2022年台中身心障礙自行車環台」全體20位車友今在豐原體育場出發，運動局長李昱叡出席開幕式表示，身心障礙自行車運動展現堅強的毅力，每一位車友都將克服挑戰完成環台路程，令人感動。李也向每一位車友握手打氣，提醒「全程安全第一，平安返回」。
李昱叡表示，市長盧秀燕重視身心障礙運動發展，市府每年和台中市身障體總長期合作，結合運動i台灣2.0計畫、各國民運動中心等多項資源，推動專業課程、活動和賽事。
李昱叡說，今年成功辦理「全國身心障礙國民運動會」，獲得正面迴響，讓身心障礙者有更多參與運動的機會，享受運動帶來的樂趣。
中華民國身障自行車運動發展協會理事長魏睿騰指出，活動今年邁入第12屆，為眾多車友參與的年度盛會，今年也舉辦身心障礙手搖自行車樂活訓練營，提升體力並提前為環台活動揭開序幕，鼓勵更多身障朋友加入自行車行列，提升運動人口。
今日立法委員江啟臣、市議員陳清龍、陳本添、中華民國身障自行車運動發展協會理事長魏睿騰、欣欣國際獅子會總監唐進釧、會長何美燕均出席為車友加油。
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