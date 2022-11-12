雙11結婚日超好記 中市705對新人登記「六都第二」

昨天雙11又遇好日子，戶政事務所一早湧入不少新人登記結婚，更有新人選擇「111年11月11日11點11分」登記，別具意義。台中市民政局長吳世瑋表示，台中市昨天共有705對新人登記結婚，僅次新北890對，六都第二，與去年同日相比成長逾13倍，也創下近4年同日結婚對數最多。

吳世瑋說，新人結婚除擇吉日與假日外，特殊結婚日好記又有紀念性，成為近年新人辦理結婚登記的最佳選擇，如今年史上最多「2」的超狂結婚日，台中市就有366對新人登記。

吳世瑋說，而終結單身日「超級雙11」結婚對數更是一舉攀升至705對，其中南屯戶所共有87對新人登記結婚，受理對數為台中戶所之冠；台中市行政區人口數最多的北屯戶所則以70對居次；另為位於市政都心的西屯戶所則有67對新人共結連理，位居第三，全市戶所忙翻天，「恭喜」說不完。

民政局表示，昨日有對前往烏日戶所登記的新人，新娘在元旦出生，父母親給她取名為「一壹」，她也特別選擇「111年11月11日11點11分11秒」完成終身大事，並在烏日戶所的電子鐘前拍下歷史上最多「1」的一刻，收集15個「1」就是要讓好事一一降臨。

此外，霧峰戶所昨日受理一對來自外縣市的新人，雙方交往5年，熟悉彼此的習慣及步調，決定一同邁向往後的數十年，兩人特別選擇在雙11完婚，盼「始終如一」過好一輩子，而特別選擇在霧峰戶所登記，新人指出男方祖父作品曾在霧峰戶所展覽，加上霧峰戶所傳統復古風的結婚牆相當有特色，特別的日子打造專屬回憶。