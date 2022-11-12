快訊

中重症增139例 9歲男童確診3周後MIS-C 全身皮疹、草莓舌住院

今本土+19,172、境外+52、死亡+60 莊人祥：較上周六減少24.9%

高雄政見會發言順序曝！陳其邁西裝配桃紅領帶 柯志恩休閒風白外套

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永靖農會綠色照顧站融入園藝療癒 長輩在學習中健康生活

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，彰化縣長王惠美（中）表揚花卉評鑑優勝農民。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，彰化縣長王惠美（中）表揚花卉評鑑優勝農民。記者林宛諭／攝影

彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，除了花卉評鑑表揚、花卉農產品展售，今天還有綠色照顧站揭牌，希望透過綠色園藝、米食料理等課程，讓長輩們能生活更健康。

彰化縣長王惠美與永靖鄉農會理事長詹日新、總幹事陳翠玲、永靖鄉長詹木根等人今天也參與活動，並頒獎表揚花卉評鑑優勝農民，花卉評鑑各組冠軍分別為大菊組蕭秀月、小菊組李如章、染色大菊組邱淑華、染色小菊組江文川、洋桔梗組陳建興、非洲菊組林雅慧。

王惠美說，彰化縣是花卉故鄉，永靖鄉花卉僅次於田尾鄉是全國產量第二，花卉與苗木生產面積高達600公頃以上面積，永靖農會曾在北農拿下拍賣績優獎、及農委會頒發的共同運銷績優獎，造福農民，而農民生產精緻花卉包括菊花、洋桔梗、玫瑰等，甚至有染色新技術，都相當有特色。

農會綠色照顧班今天也揭牌，王惠美說，農會的綠色照顧班和縣府推動的關懷據點相似，讓長輩在綠色照顧站中，透過農村健康元素學習，生活更充實。目前有二班長輩平均年齡70歲以上，安排各式綠色園藝療育、體能律動、太鼓打擊、手做及米食烹煮課程，讓高齡者能夠有豐富的學習生活。

王惠美說，縣府也推動3章1Q彰化優鮮品牌，提升農產品品質，也與明道大學合作，12月底前農產檢驗費只要600元，若到外縣市檢驗要二、三千檢驗費，檢驗後再採收，確保不會血本無歸，又能為食安把關。

今天包括有產銷班蔬果花藝設計、家政班成果展示，還有半線囝仔四健會義賣活動，推廣各鄉鎮特產，銷售所得將捐贈弱勢團體。

彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，彰化縣長王惠美（左二）參觀家政班、產銷班成果展。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，彰化縣長王惠美（左二）參觀家政班、產銷班成果展。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，花卉及農產品展售，吸引不少民眾參觀。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，花卉及農產品展售，吸引不少民眾參觀。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，花卉及農產品展售，吸引不少民眾參觀。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，花卉及農產品展售，吸引不少民眾參觀。記者林宛諭／攝影

農會 王惠美

延伸閱讀

彰化第一家百貨中友彰化店今動土 王惠美讚：這田僑仔多、消費力強

黃秀芳站路口彎腰拜票 強調人在做天在看、政見說到做到

彰化縣民進黨團批王惠美「三流縣長」 國民黨反嗆唱衰彰化

打通員林184重劃區瓶頸路段 民眾不必再遶道而行

相關新聞

花壇山區被當垃圾場 議員會勘

彰化花壇山區被丟大量垃圾，經檢舉，彰化縣環保局與警方9月底逮到現行犯，民眾黨彰化縣議員張雪如與同黨中彰議員候選人昨前往會...

台中身障自行車隊環台豐原出發 運動局長：展現堅強毅力

「2022年台中身心障礙自行車環台」全體20位車友今在豐原體育場出發，運動局長李昱叡出席開幕式表示，身心障礙自行車運動展...

台中市圖推動團體借閱證申辦服務 可借2個月、最多500本

台中市立圖書館積極推動「團體借閱證」服務，提供機關學校、公司行號、社區團體等申辦借閱圖書，冊數最多可達500本，借期長達...

雙11結婚日超好記 中市705對新人登記「六都第二」

昨天雙11又遇好日子，戶政事務所一早湧入不少新人登記結婚，更有新人選擇「111年11月11日11點11分」登記，別具意義...

芬園庄役場修復今工程上樑 黃秀芳：經費差點被收回

彰化縣芬園庄役場過去為日治時期芬園的舊公所，長期閒置荒廢並經歷火災損耗，鄉公所與縣府去年爭取中央經費，投入4500萬修復...

永靖農會綠色照顧站融入園藝療癒 長輩在學習中健康生活

彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，除了花卉評鑑表揚、花卉農產品展售，今天還有綠色照顧站揭牌，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。