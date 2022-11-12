永靖農會綠色照顧站融入園藝療癒 長輩在學習中健康生活

彰化縣永靖鄉農會今天舉辦「蔬果珍香，花漾永靖」產業文化活動，除了花卉評鑑表揚、花卉農產品展售，今天還有綠色照顧站揭牌，希望透過綠色園藝、米食料理等課程，讓長輩們能生活更健康。

彰化縣長王惠美與永靖鄉農會理事長詹日新、總幹事陳翠玲、永靖鄉長詹木根等人今天也參與活動，並頒獎表揚花卉評鑑優勝農民，花卉評鑑各組冠軍分別為大菊組蕭秀月、小菊組李如章、染色大菊組邱淑華、染色小菊組江文川、洋桔梗組陳建興、非洲菊組林雅慧。

王惠美說，彰化縣是花卉故鄉，永靖鄉花卉僅次於田尾鄉是全國產量第二，花卉與苗木生產面積高達600公頃以上面積，永靖農會曾在北農拿下拍賣績優獎、及農委會頒發的共同運銷績優獎，造福農民，而農民生產精緻花卉包括菊花、洋桔梗、玫瑰等，甚至有染色新技術，都相當有特色。

農會綠色照顧班今天也揭牌，王惠美說，農會的綠色照顧班和縣府推動的關懷據點相似，讓長輩在綠色照顧站中，透過農村健康元素學習，生活更充實。目前有二班長輩平均年齡70歲以上，安排各式綠色園藝療育、體能律動、太鼓打擊、手做及米食烹煮課程，讓高齡者能夠有豐富的學習生活。

王惠美說，縣府也推動3章1Q彰化優鮮品牌，提升農產品品質，也與明道大學合作，12月底前農產檢驗費只要600元，若到外縣市檢驗要二、三千檢驗費，檢驗後再採收，確保不會血本無歸，又能為食安把關。