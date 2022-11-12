兒盟全國首間「少年據點」在台中 盧秀燕出席挺青少年

選戰倒數14天，爭取連任的台中市長盧秀燕今天受兒福聯盟邀請，參加YOUTH少年服務據點開幕活動，兒福聯盟選在台中成立全國首間少年服務據點，提供青少年友善空間，現場有優質讀物、團體互動的桌遊，最特別的是設置具有隔音效果的團練空間，讓愛音樂、跳舞的孩子免於高額費用租借練習場地，滿足青年需求。

盧秀燕表示，現在兒童與青少年的需求與過去傳統不同，過去都是有一定計畫，規劃套裝服務提供給孩子，但是兒福聯盟「少年+」據點，則是孩子需要什麼就提供什麼，讓孩子引導大人來作服務，這是很棒的觀念，也給她很好的啟發，孩子願意使用才能達到功能性。

盧秀燕說，青少年需求她與市政團隊會大力給予支持，今天看到統計發現「交通便利」與「免費」是青少年最需要休閒空間，她會繼續與民間合作，找出更多符合青少年的休閒空間，讓台中的孩子能夠在安全的場域中發展自己的興趣，滿足少年的需求。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，兒盟從事失蹤兒少協尋已經超過30年，服務經驗中發現失蹤對象已經從拐賣轉變成青少年離家，兒福聯盟持續往前走，不再只是被動尋找，而是能走在更前面的「預防工作」，從接觸青少年了解他們的需求，適時提供服務。