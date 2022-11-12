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豐原轉運中心2樓商場養蚊？ 交通局：明年2月啟用

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市第4選區(豐原后里)議員候選人翁美春走訪豐原轉運中心，走上2樓商場樓層，發現大門深鎖。圖／台中市議員候選人翁美春提供
台中市第4選區(豐原后里)議員候選人翁美春走訪豐原轉運中心，走上2樓商場樓層，發現大門深鎖。圖／台中市議員候選人翁美春提供

台中市議員候選人翁美春今指出，市府斥資7億元興建豐原轉運中心，啟用已2個月，1樓穿堂層還在施工，2樓商場大門深鎖，批市府招商不力，淪蚊子館。交通局長葉昭甫說，轉運中心2樓商場由營運廠商招募商家、裝修作業，契約明年2月商場才啟用，沒有閒置問題。

今天上午，台中市第4選區(豐原后里)議員候選人翁美春走訪豐原轉運中心，發現1樓月台僅有市區公車停靠，國道客運並未進駐。1樓穿堂仍架設圍籬，包商施工中。

候車民眾向翁美春抱怨，「在工地等車，很危險、豐原對外門面居然是工地」，也有人質疑，已經完工啟用，為什麼還在施工？

翁美春接著走上2樓商場樓層，發現大門深鎖，門上張貼「商場尚未開放，請勿進入」、「籌備中，請勿進入」告示，落地玻璃的鐵捲門也沒有開啟，2樓冷冷清清。

翁美春表示，豐原轉運中心9月9日盛大啟用，事隔2個月，1樓在施工、2樓商場養蚊子，批評市府對外宣稱「含金量高」，根本只完成「半成品」，呼籲別讓豐原轉運中心「黃金地段淪為養蚊寶地」。

交通局長葉昭甫指出，豐原轉中心分為兩階段，第一階段包含轉運中心、停車場已於9月9日啟用，提供民眾便利的轉乘及停車環境；而第二階段2樓商場部分，由營運廠商招募商家及整裝修作業，依據契約明年2月啟用商場，並非閒置。

一樓穿堂建置公共藝術設施在本月4日完成，預計本月中旬辦理後續驗收及點交啟用作業。葉昭甫說，為維護一樓穿堂通行順暢與候車區安全，才會在公共藝術施工區域設置圍籬，保障一樓客運轉乘安全。

葉昭甫指出，豐原轉運中心已協調規劃國道客運路線，力拚明年農曆年前上線，但國道路線由交通部公路總局審議，等中央程序通過，國道客運路線就可以進駐服務。

台中市第4選區(豐原后里)議員候選人翁美春走訪豐原轉運中心，發現1樓穿堂仍架設圍籬，包商施工中。圖／台中市議員候選人翁美春提供
台中市第4選區(豐原后里)議員候選人翁美春走訪豐原轉運中心，發現1樓穿堂仍架設圍籬，包商施工中。圖／台中市議員候選人翁美春提供
台中市豐原轉運中心。記者林佩均／攝影
台中市豐原轉運中心。記者林佩均／攝影
台中市第4選區(豐原后里)議員候選人翁美春走訪豐原轉運中心，走上2樓商場樓層，發現大門深鎖。圖／台中市議員候選人翁美春提供
台中市第4選區(豐原后里)議員候選人翁美春走訪豐原轉運中心，走上2樓商場樓層，發現大門深鎖。圖／台中市議員候選人翁美春提供
台中市豐原轉運中心。記者林佩均／攝影
台中市豐原轉運中心。記者林佩均／攝影

國道客運 蚊子館 議員

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