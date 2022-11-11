國境解封 中市工策會攜手好禮協會大馬行銷伴手禮

國境解封，台中市工策會攜手台中市好禮協會帶領伴手禮業者南進拓展海外商機，今天起至13日於馬來西亞柔佛州新山Zenith購物中心，舉辦3天大馬嘉年華行銷展售活動，上午11時11分於當地舉行開幕剪綵儀式，工策會也邀請13家業者跨海視訊連線分享喜悅。

工策會總幹事黃于珊表示，伴手禮業者受疫情與先前中國大陸限制台灣多家企業產品進口雙重打擊，為幫助業者，工策會積極辦理在地市集、參與外縣市展售活動。隨各國邊境解封，工策會與好禮協會合作，首站將台中優質伴手禮拓銷至馬來西亞市場，也將台中的城市特色行銷到海外。

好禮協會理事長鄭人豪說，此次共13家伴手禮品牌獲馬來西亞柔佛州台灣商會肯定，入選大馬嘉年華參與店家，包括陳允寶泉、3點1刻、阿聰師、正昇豆腐乳、大呷麵本家、法布甜、鯊魚挑嘴、蜜思朵、茶境天使、津醬、品醋迷、芬餉及美式口，今特邀業者到場透過視訊連線跨海見證大馬嘉年華活動盛況，藉由落地行銷展售，將台中市十大伴手禮、好禮標章的榮譽轉換為實際的帶貨量。

好禮協會副理事長王曉薇表示，自中國大陸突然限制台灣多家食品進口，政府聯手民間推出許多拓銷計畫幫助伴手禮業者，但協會認為比起業者各自單打獨鬥，以大品牌帶小品牌的團體戰策略，更能為業者省去外銷出口的繁雜程序與高昂成本，也可建立起台中伴手禮國家隊形象，因此攜手工策會自主接洽馬來西亞當地台商，精挑細選13家符合大馬飲食喜好的伴手禮品牌，包括太陽餅、拌麵等熱門商品。