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台中市十大伴手禮 12日起市民廣場現場票選

中央社／ 台中11日電

「2023第14屆台中市十大伴手禮」現場票選活動，將於12日、13日在市民廣場舉行，市府今天表示，歡迎民眾到場參與投票，還有機會抽70吋液晶電視與美味伴手禮盒。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮為期10天的網路票選已於昨天截止，競爭激烈，民眾投票相當踴躍，許多首次參賽店家挾帶強大網路聲量來勢洶洶，號召粉絲熱情參與投票，增加這次選拔的競爭與可看度，相信明、後2天，市民廣場一定會湧入大量人潮，也預祝店家都能業績滿滿、抱得大獎歸。

工策會說明，2天現場票選活動自上午10時至下午4時開放民眾投票，並於13日舉辦頒獎典禮，頒發首獎、金口碑獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎等逾30個獎項，歡迎民眾參與現場票選展售活動，享美食、買好物，完成現場投票就有機會抽70吋液晶電視與美味伴手禮盒。

當天到現場參加投票的民眾，工策會表示，可到投票服務台，由工作人員引導掃描QRcode進入投票系統，現場票選採綁定手機號碼驗證，每人僅得投票1次，由129項參選商品中勾選5至10項商品，送出投票後出示完成投票畫面即可向工作人員兌換摸彩券。

投票 伴手禮 台中市

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