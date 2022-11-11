快訊

「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

幣圈最慘！FTX創辦人身家大蒸發 數日內「160億美元歸零」

環保公司遭指控惡性倒閉 還載垃圾至彰化亂倒

中央社／ 彰化縣11日電

台中市議員參選人林俊凱指出，黃金屋環保科技收錢卻不收垃圾，疑惡性倒閉，還載至彰化傾倒；黃金屋回應中央社記者表示，暫時不能營運，非惡性倒閉，與客戶處理退款事宜中。

民眾黨台中市議員參選人林俊凱10月26日召開記者會揭露，台中市黃金屋環保科技公司疑惡性倒閉，向客戶預收數月、半年以上的垃圾清運費但不履約，事件曝光後，林俊凱辦公室收到更多被害者求助，包含社區大樓、診所、養護中心、公司行號，至少百單位受害。

民眾黨台中市黨部、彰化縣黨部今天進一步在彰化縣花壇鄉顯德宮旁召開記者會，林俊凱指出，黃金屋公司不僅惡性倒閉，還將上百家公司、大樓、診所、養護中心收來的垃圾，違法棄置在承租空地或廠房，包含彰化縣花壇鄉、線西鄉、鹿港鎮，業者隨意傾倒垃圾，現場瀰漫惡臭，連地主也受害，卻始終有辯解理由。

目擊者陳姓男子說，年中開始發現空氣飄散酸臭味，想在廟前泡茶根本不可能，後來發現有人開貨車來偷倒垃圾，通報村長，村長請地主與警方處理並通報環保局，沒想到後來又來偷倒被警方逮獲；轄區警方指出，查獲現行犯1人、1車，全案依廢棄物清理法偵辦中。

台中市黨部主委郭達鴻、彰化縣黨部主委張雪如表示，除租廠房棄置垃圾，黃金屋公司還曾在郊區山地傾倒垃圾，類似問題不斷發生，強烈譴責惡質業者，不要把彰化當成垃圾場，呼籲檢警、環保局嚴辦，也請政府重視中、彰、投垃圾清運量長期不足問題。

台中市 廢棄物

延伸閱讀

築間彰化第9間店「雙11」開幕 今起推出優惠抽獎活動

棒球／江國豪、張弘稜返母校彰藝 分享長高秘訣是早睡

彰化山區被當垃圾場 民眾黨中彰議員候選人現場查勘

彰化縣救護車配置12導程心電圖傳輸系統 3年救活217人

相關新聞

企業有愛認養台中文學館 「新業有藝市」明登場

企業有愛，認養台中文學館3年，明天中午還將在文學公園舉辦年度盛事「秋日聚落─新業有藝市」市集，齊聚逾50個文創攤位，還有...

影／后豐最年輕市議員候選人蔡怡萱 Ubike繞11地圖展活力

今天是中華民國111年11月11日，台中市第4選區(豐原后里)市議員候選人蔡怡萱，與10位夥伴騎乘Ubike在豐原區繞出...

埔心鄉農會總幹事靈光乍現 不黏牙的麥芽餅今上市

吃過麥芽餅的人應該有黏牙經驗，不算舒服。彰化縣埔心鄉農會總幹事張旗聞被黏牙時靈光一現，催生不黏牙的金蜜芒果麥芽餅，今天埔...

歐德百林計畫第8場選在溪頭 林明溱手植台灣原生肖楠

都市熱島效應成了都會居民的公敵，歐德集團3年前開始推動百林計畫種樹活動宣告歐德集團要以種植100座樹林為使命，上午來到溪...

彰化山區被當垃圾場 民眾黨中彰議員候選人現場查勘

民眾黨台中市議員候選人林俊凱10月26日揭露黃金屋環保科技公司向客戶收清運金後倒閉，還將垃圾違法傾倒到彰化花壇東方一巷山...

葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用 馬卡龍水管情人雅座好吸睛

台中市豐原區葫蘆墩圳明年開圳300周年，葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，其中，以水管造型打造的馬卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。