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水岸藍川綠廊11月完工 成葫蘆墩圳打卡新景點

中央社／ 台中11日電

葫蘆墩開圳明年邁入300年，台中市觀光旅遊局耗資新台幣2500萬元，進行「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」工程，以水管打造的彩色景觀椅，可望成為打卡景點。

位於台中市豐原區的葫蘆墩圳，被譽為豐原的母親河，無黨籍台中市議員陳清龍爭取「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍穿綠廊」工程，台中市觀旅局編列經費2500萬元，預計11月底開放。

台中市觀光局表示，「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」工程，今年4月上旬開工，園區設置入口休憩區、賞櫻停留區、涵管休憩區、相思林休憩區及360度眺景平台等設施，以水管打造的彩色景觀椅，和一旁葫蘆墩圳舊進水口景觀呼應，綠色人工草皮搭配褐色木造椅、白色水管，是園區一大量點。

陳清龍指出，持續打造水岸花都外也珍惜地方歷史向下傳承，珍貴的地方文化應該被更多人看見，葫蘆墩圳將迎向300年新里程，期待園區的天然景觀與文化據點，可結合自然地質觀察，拉近人與水的距離。

台中市 陳清龍

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