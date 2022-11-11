快訊

「挑戰者號」太空梭爆炸失事近37年 殘骸在佛州附近海底被尋獲

「無良公關」吵不完…陳時中籲停手 徐巧芯今補提告：我偏不要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／后豐最年輕市議員候選人蔡怡萱 Ubike繞11地圖展活力

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員候選人蔡怡萱與夥伴騎乘Ubike，在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。圖／台中市議員候選人蔡怡萱競選總部提供
台中市議員候選人蔡怡萱與夥伴騎乘Ubike，在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。圖／台中市議員候選人蔡怡萱競選總部提供

今天是中華民國111年11月11日，台中市第4選區(豐原后里)市議員候選人蔡怡萱，與10位夥伴騎乘Ubike在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。

市議員候選人蔡怡萱選在歷史性的111年11月11日上午，率10名豐后軍，11人騎著Ubike從競選總部出發，經豐原區公所、市區市場商圈、豐原區農會、火車站商圈、豐原高商、消防局到葫蘆墩親子館等地，在豐原市區繞出「11」字型軌跡，將「11」烙印在豐原，沿途民眾也熱情支持，加油打氣。

蔡怡萱臉書粉絲團也在中午11點11分，發佈騎車繞行影片及照片，並表示「一個人可以走很快，但一群人可以走更遠」，蔡怡萱邀請民眾來挑戰，一同提倡環保騎自行車運動，打造綠色城市。

台中市議員候選人蔡怡萱與夥伴騎乘Ubike，在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。圖／台中市議員候選人蔡怡萱競選總部提供
台中市議員候選人蔡怡萱與夥伴騎乘Ubike，在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。圖／台中市議員候選人蔡怡萱競選總部提供
台中市議員候選人蔡怡萱與夥伴騎乘Ubike，在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。圖／台中市議員候選人蔡怡萱競選總部提供
台中市議員候選人蔡怡萱與夥伴騎乘Ubike，在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。圖／台中市議員候選人蔡怡萱競選總部提供

后里 台中市選舉 2022大選 議員

延伸閱讀

葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用 馬卡龍水管情人雅座好吸睛

影／盧秀燕與「郭董」合體？ 張瀞分喊：33聯手，豐原一定好

豐原警單日取締酒駕7件 提醒今天立冬吃含酒料理不開車

台中議員王朝坤被取消參選資格怨不公平 今為蔡怡萱站台

相關新聞

影／后豐最年輕市議員候選人蔡怡萱 Ubike繞11地圖展活力

今天是中華民國111年11月11日，台中市第4選區(豐原后里)市議員候選人蔡怡萱，與10位夥伴騎乘Ubike在豐原區繞出...

埔心鄉農會總幹事靈光乍現 不黏牙的麥芽餅今上市

吃過麥芽餅的人應該有黏牙經驗，不算舒服。彰化縣埔心鄉農會總幹事張旗聞被黏牙時靈光一現，催生不黏牙的金蜜芒果麥芽餅，今天埔...

歐德百林計畫第8場選在溪頭 林明溱手植台灣原生肖楠

都市熱島效應成了都會居民的公敵，歐德集團3年前開始推動百林計畫種樹活動宣告歐德集團要以種植100座樹林為使命，上午來到溪...

彰化山區被當垃圾場 民眾黨中彰議員候選人現場查勘

民眾黨台中市議員候選人林俊凱10月26日揭露黃金屋環保科技公司向客戶收清運金後倒閉，還將垃圾違法傾倒到彰化花壇東方一巷山...

葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用 馬卡龍水管情人雅座好吸睛

台中市豐原區葫蘆墩圳明年開圳300周年，葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，其中，以水管造型打造的馬卡...

梨山甜柿、雪梨新鮮直送 中橫便道16日起增夜間通行班次

現為台中市大梨山地區甜柿、雪梨、高麗菜與蜜蘋果產季，為讓農民辛苦栽種作物新鮮送達下山，公路總局谷關工務段自11月16日至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。