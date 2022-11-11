影／后豐最年輕市議員候選人蔡怡萱 Ubike繞11地圖展活力

今天是中華民國111年11月11日，台中市第4選區(豐原后里)市議員候選人蔡怡萱，與10位夥伴騎乘Ubike在豐原區繞出數字11字樣的地圖，提倡環保意識，打造綠色城市，更將「11」深深烙印在豐原地區。

市議員候選人蔡怡萱選在歷史性的111年11月11日上午，率10名豐后軍，11人騎著Ubike從競選總部出發，經豐原區公所、市區市場商圈、豐原區農會、火車站商圈、豐原高商、消防局到葫蘆墩親子館等地，在豐原市區繞出「11」字型軌跡，將「11」烙印在豐原，沿途民眾也熱情支持，加油打氣。