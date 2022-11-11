埔心鄉農會總幹事靈光乍現 不黏牙的麥芽餅今上市

吃過麥芽餅的人應該有黏牙經驗，不算舒服。彰化縣埔心鄉農會總幹事張旗聞被黏牙時靈光一現，催生不黏牙的金蜜芒果麥芽餅，今天埔心鄉農會舉辦發表會，民眾品嘗後都喊「讚！」試吃盤不到一小時盤底朝天，試賣品搶購一空。

國內COVID-19防疫措施逐步解封，埔心鄉農會今天舉辦金蜜芒果麥芽餅發表會、農民節慶祝大會、農會穀倉餐廳開幕典禮，餐廳開幕起的10天內用餐九折，因此參加活動來賓和農民中午湧進南彰化第一家穀倉餐廳，對餐食風味和停車環境相當滿意。

埔心鄉農會力推金蜜芒果，鄉農會總幹事張旗聞以身作則栽種，絞盡腦汁對金蜜芒果附加產品推陳出新，先前推出芒果果肉對剖製作的金蜜芒果冰棒、果肉一口冰、芒果果乾、芒果雪花餅，今天發表金蜜芒果麥芽餅，請模特兒走秀行銷單包包裝、禮盒裝的金蜜芒果食品，主持人「小倩」宣布金蜜芒果麥芽餅已進軍超市等各大通路。

鄉農會總幹事張旗聞說，一年前某日在家閒著沒事吃零食麥芽餅，被黏牙時突然想到「芒果高纖，如果改用金蜜芒果取代麥芽，會不會比較不黏牙？」坐著想不如起而行，他找有意願的食品廠業者和埔心鄉農會合作研發，過去一年實驗期間請很多親朋好友和民眾試吃，再三改進，金蜜芒果麥芽餅今天正式和社會各界見面。