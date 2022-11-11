聽新聞
test
0:00 / 0:00
埔心鄉農會總幹事靈光乍現 不黏牙的麥芽餅今上市
吃過麥芽餅的人應該有黏牙經驗，不算舒服。彰化縣埔心鄉農會總幹事張旗聞被黏牙時靈光一現，催生不黏牙的金蜜芒果麥芽餅，今天埔心鄉農會舉辦發表會，民眾品嘗後都喊「讚！」試吃盤不到一小時盤底朝天，試賣品搶購一空。
國內COVID-19防疫措施逐步解封，埔心鄉農會今天舉辦金蜜芒果麥芽餅發表會、農民節慶祝大會、農會穀倉餐廳開幕典禮，餐廳開幕起的10天內用餐九折，因此參加活動來賓和農民中午湧進南彰化第一家穀倉餐廳，對餐食風味和停車環境相當滿意。
埔心鄉農會力推金蜜芒果，鄉農會總幹事張旗聞以身作則栽種，絞盡腦汁對金蜜芒果附加產品推陳出新，先前推出芒果果肉對剖製作的金蜜芒果冰棒、果肉一口冰、芒果果乾、芒果雪花餅，今天發表金蜜芒果麥芽餅，請模特兒走秀行銷單包包裝、禮盒裝的金蜜芒果食品，主持人「小倩」宣布金蜜芒果麥芽餅已進軍超市等各大通路。
鄉農會總幹事張旗聞說，一年前某日在家閒著沒事吃零食麥芽餅，被黏牙時突然想到「芒果高纖，如果改用金蜜芒果取代麥芽，會不會比較不黏牙？」坐著想不如起而行，他找有意願的食品廠業者和埔心鄉農會合作研發，過去一年實驗期間請很多親朋好友和民眾試吃，再三改進，金蜜芒果麥芽餅今天正式和社會各界見面。
埔心鄉企業家許增鏞擔任埔心社區發展協會理事長，自掏腰包購買金蜜芒果麥芽餅當伴手禮，也請朋友到埔心鄉農會穀倉餐廳用餐；他表示，埔心鄉農會翻新花樣，金蜜芒果年年有新產品增加附加價值，提高農民收入也促進在地就業，是基層農會發產特色產品照顧農民的最好榜樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言