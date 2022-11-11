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歐德百林計畫第8場選在溪頭 林明溱手植台灣原生肖楠

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱（右三）以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影
歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱（右三）以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影

都市熱島效應成了都會居民的公敵，歐德集團3年前開始推動百林計畫種樹活動宣告歐德集團要以種植100座樹林為使命，上午來到溪頭進行該公司百林計畫第8場次的造林活動，不僅種下150棵台灣原生樹種肖楠，南投縣長林明溱更到場參與植樹活動，以實際行動親手種下樹苗。

縣長林明溱表示，溪頭是全國知名的休閒度假勝地，更是國內著名的造林園區，林相豐富，很高興歐德集團能本於企業責任及永續減碳的使命，選在南投溪頭這個美麗的山林裡植樹，尤其自然環境的維護更是重要，也希望有更多企業能夠響應，種下更多樹木，讓台灣寶島恢復自然生態。

歐德董事長陳國都說，「種樹是對地球非常友善的舉動，繼在德國種樹後，也要回饋美麗的家鄉台灣寶島這一塊土地；未來樹長大了，10年、20年後帶著小孩、孫子一起在樹下乘涼，說說過去的故事，對人生、對地球都是美好的事。」

陳國都並表示，全球熱島效應嚴重，種樹是最友善地球的綠色行動！歐德自2019年發起百林計畫，以種植100座樹林為使命，響應種樹減碳，今年與台大實驗林合作，選在溪頭完成第8座肖楠林地，以實際行動守護地球，並且回饋台灣這塊土地，營造友善的森林環境，也將綠色環保觀念向下扎根。

歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱（右）以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影
歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱（右）以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影
歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱（右一）以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影
歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱（右一）以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影
歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影
歐德百林計畫上午來到溪頭進行第8場次的造林活動，南投縣長林明溱以實際行動親手種下樹苗。記者黑中亮／攝影

溪頭 減碳 林明溱

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