彰化山區被當垃圾場 民眾黨中彰議員候選人現場查勘

民眾黨台中市議員候選人林俊凱10月26日揭露黃金屋環保科技公司向客戶收清運金後倒閉，還將垃圾違法傾倒到彰化花壇東方一巷山區，今天民眾黨台中市及彰化縣多位議員候選人前往查勘，現場還堆置大量垃圾。彰化警分局及彰化縣環保局人員也到場，表示已於9月25日晚間據報後查獲，將3名現行犯依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦。

今天上午，前往勘查的有民眾黨台中市議員候選人林俊凱、張仲翹及彰化縣議員候選人張雪如、王孝裕及彰化市民代表候選人薛方壹等人，林俊凱說，自他揭露揭露黃金屋環保科技公司向客戶收清運金後疑倒閉，辦公室收到大量訊息、電話，受害人從當初的五、六位增加到十幾位，金額從數十萬增加到上百萬元。

警察出身的林俊凱認為還有很多蹊蹺，進一步追查發現，查出黃金屋公司向彰化、線西一帶的工廠租用廠房，佯稱作為倉庫使用，實際上是將垃圾運至廠房內堆放，僅支付一兩個月租金就將數百坪的廠房堆滿垃圾，受害房東完成清運可能要花費上百萬元，還發現黃金屋轉移垃圾，雇工用車輛載往偏闢的彰化花壇鄉東方一巷山區的顯德宮前空地涉嫌違法棄置。

林俊凱等人今天上午前往勘查，發現現場仍堆放大量垃圾。一名當地鄉民說，今年7月開始，就發現怎麼有酸臭味，想要坐在廟前泡茶根本不可能，才發現有人開著貨車來偷倒，通報村長後，村長請地主與警方來處理，並通報環保局，沒想到後來又來偷倒一次，就被警方逮個正著。

彰化縣議員候選人王孝裕表示，彰化縣只有一座垃圾焚化場，處理量能900多噸，但彰化縣一天產生的垃圾量就超過1千頓，目前的清運處理量能不足，需要政府重視；彰化市民代表薛方壹指出，政府應該建立跨單位協調機制，讓受害民眾能有保障。

縣議員張雪如則強烈譴責惡質業者，強調，不要把彰化當成垃圾場，造成地方惡臭，類似問題不斷發生，甚至檢警、環保局查辦時，不肖業者就開始焚燒，造成二次污染，一定要嚴加防堵。