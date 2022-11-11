葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用 馬卡龍水管情人雅座好吸睛

台中市豐原區葫蘆墩圳明年開圳300周年，葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，其中，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。市議員陳清龍表示，市府斥資2500萬元，規畫360度眺景平台，讓豐原成為水岸花都城市。

昨天上午，台中市觀旅局與市議員陳清龍現場會勘，陳清龍爭取「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」工程，觀旅局今年4月開工，總經費2500萬元，園區設置入口休憩區、賞櫻停留區、涵管休憩區、相思林休憩區及360度眺景平台等設施，預計11月底開放使用。

位於后豐自行車道旁的葫蘆墩圳舊進水口－水岸藍川綠廊，觀旅局規劃，入口處設置意象牆，園區內以白色水管造型、內部彩繪馬卡龍色系的彩色景觀椅，尤其夜間燈光照明，五彩繽紛，相當夢幻；360度觀景台旁的迷你小公園，綠色人工草皮搭配褐色木造椅、白色水管，是園區亮點。

陳清龍表示，葫蘆墩圳被喻為豐原母親河，西元1723年，由時任岸裡社通事張達京獨資興建，該處葫蘆墩圳舊進水口則於1939年興建、1977年石岡水壩完工後停用損壞，直至1999年921大地震，因石岡壩嚴重毀損緊急修復，現雖做為備用設施，但環境雜亂，市民卻步。