快訊

今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用 馬卡龍水管情人雅座好吸睛

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。圖／台中市觀光旅遊局提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。圖／台中市觀光旅遊局提供

台中市豐原區葫蘆墩圳明年開圳300周年，葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，其中，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。市議員陳清龍表示，市府斥資2500萬元，規畫360度眺景平台，讓豐原成為水岸花都城市。

昨天上午，台中市觀旅局與市議員陳清龍現場會勘，陳清龍爭取「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」工程，觀旅局今年4月開工，總經費2500萬元，園區設置入口休憩區、賞櫻停留區、涵管休憩區、相思林休憩區及360度眺景平台等設施，預計11月底開放使用。

位於后豐自行車道旁的葫蘆墩圳舊進水口－水岸藍川綠廊，觀旅局規劃，入口處設置意象牆，園區內以白色水管造型、內部彩繪馬卡龍色系的彩色景觀椅，尤其夜間燈光照明，五彩繽紛，相當夢幻；360度觀景台旁的迷你小公園，綠色人工草皮搭配褐色木造椅、白色水管，是園區亮點。

陳清龍表示，葫蘆墩圳被喻為豐原母親河，西元1723年，由時任岸裡社通事張達京獨資興建，該處葫蘆墩圳舊進水口則於1939年興建、1977年石岡水壩完工後停用損壞，直至1999年921大地震，因石岡壩嚴重毀損緊急修復，現雖做為備用設施，但環境雜亂，市民卻步。

陳清龍向市府爭取開闢成具有歷史文化及觀光價值的「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」，與一旁后豐鐵馬道、大甲溪花樑鋼橋連結成觀光廊道。

葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在本月底將啟用，規畫360度眺景平台，山城美景一覽無遺。圖／台中市議員陳清龍提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在本月底將啟用，規畫360度眺景平台，山城美景一覽無遺。圖／台中市議員陳清龍提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。圖／台中市觀光旅遊局提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。圖／台中市觀光旅遊局提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。圖／台中市議員陳清龍提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。圖／台中市議員陳清龍提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，規劃360度眺景平台，山城美景一覽無遺。圖／台中市議員陳清龍提供
葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，規劃360度眺景平台，山城美景一覽無遺。圖／台中市議員陳清龍提供

陳清龍

延伸閱讀

打造竹北成小香港國際城市 鄭朝方推環市大綠廊計畫

影／盧秀燕站台中市無黨籍議員陳清龍 稱讚正派清廉心口如一

影／蔡其昌21度邀約辯論政見 盧秀燕：已勾選參加公辦辯論

台中陽明山！ 251萬元串聯公老坪步道拚明年2月完工

相關新聞

葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用 馬卡龍水管情人雅座好吸睛

台中市豐原區葫蘆墩圳明年開圳300周年，葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，其中，以水管造型打造的馬卡...

梨山甜柿、雪梨新鮮直送 中橫便道16日起增夜間通行班次

現為台中市大梨山地區甜柿、雪梨、高麗菜與蜜蘋果產季，為讓農民辛苦栽種作物新鮮送達下山，公路總局谷關工務段自11月16日至...

彰化中友百貨 預計2025完工

預定投資43億元，彰化首家百貨公司中友百貨彰化店昨天動土，將興建地下4樓、地上14樓商業大樓，並引進大型影城，預定202...

2022花鄉田尾迎賓祭 十大主題走訪花間小巷

2022花鄉田尾迎賓祭今天開幕，田尾17家業者一連4天在田尾休閒農業區，合辦生活美學等十大主題展，從專題講座到美藝手作D...

趣遊參山彰化踩線 今綁苔球採果行程推薦民眾

轉眼又到年底，如何安排年假？「趣遊參山」踩線團今天踩到彰化縣田尾鄉和二林鎮，團員學做苔球上板、葡萄籐下採果樂，踩線經驗將...

西屯路修繕管制逾時車塞爆挨轟 中市府：廠商依規裁罰

台中市西屯路為中部科學園區主要聯外道路，市府近三日路修，故從晚上8時管制至隔天上午6時，怎料今早上午8時，西屯路三段仍在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。