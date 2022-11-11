聽新聞
test
0:00 / 0:00
葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用 馬卡龍水管情人雅座好吸睛
台中市豐原區葫蘆墩圳明年開圳300周年，葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程將在11月底將啟用，其中，以水管造型打造的馬卡龍色系景觀椅，如同情人雅座、兒童的秘密基地，相當吸睛。市議員陳清龍表示，市府斥資2500萬元，規畫360度眺景平台，讓豐原成為水岸花都城市。
昨天上午，台中市觀旅局與市議員陳清龍現場會勘，陳清龍爭取「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」工程，觀旅局今年4月開工，總經費2500萬元，園區設置入口休憩區、賞櫻停留區、涵管休憩區、相思林休憩區及360度眺景平台等設施，預計11月底開放使用。
位於后豐自行車道旁的葫蘆墩圳舊進水口－水岸藍川綠廊，觀旅局規劃，入口處設置意象牆，園區內以白色水管造型、內部彩繪馬卡龍色系的彩色景觀椅，尤其夜間燈光照明，五彩繽紛，相當夢幻；360度觀景台旁的迷你小公園，綠色人工草皮搭配褐色木造椅、白色水管，是園區亮點。
陳清龍表示，葫蘆墩圳被喻為豐原母親河，西元1723年，由時任岸裡社通事張達京獨資興建，該處葫蘆墩圳舊進水口則於1939年興建、1977年石岡水壩完工後停用損壞，直至1999年921大地震，因石岡壩嚴重毀損緊急修復，現雖做為備用設施，但環境雜亂，市民卻步。
陳清龍向市府爭取開闢成具有歷史文化及觀光價值的「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」，與一旁后豐鐵馬道、大甲溪花樑鋼橋連結成觀光廊道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言