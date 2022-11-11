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梨山甜柿、雪梨新鮮直送 中橫便道16日起增夜間通行班次

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
現為台中市大梨山地區甜柿、雪梨、高麗菜與蜜蘋果產季，公路總局谷關工務段自11月16日至12月31日止，增加每日夜間6點通行班次。記者林佩均／攝影
現為台中市大梨山地區甜柿、雪梨、高麗菜與蜜蘋果產季，公路總局谷關工務段自11月16日至12月31日止，增加每日夜間6點通行班次。記者林佩均／攝影

現為台中市大梨山地區甜柿、雪梨高麗菜與蜜蘋果產季，為讓農民辛苦栽種作物新鮮送達下山，公路總局谷關工務段自11月16日至12月31日止，增加每日夜間6點通行班次，僅限大梨山地區農產運輸登記造冊的大貨車通行，德基往谷關方向，只出不進，並於明年1月1日止，取消該時段開放。

谷關工務段表示，目前是大梨山蔬果高麗菜、甜柿蜜蘋果及雪梨等作物盛產時節運輸保鮮，增加中橫便道夜間通行班次，但考量近期台8線77K靈甫橋路段因邊坡狀況不穩定，太陽下山後視線不佳，呼籲貨車駕駛盡早在下午5時30分通過該路段，並在德基管制站集結後，於晚上6時統一放行下山。

另，中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道的5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)。且因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲，用路人隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS），事先作好行程規畫，多利用公路總局省道即時路況系統（ http://168.thb.gov.tw ）隨時注意收聽廣播訊息。

現為台中市大梨山地區甜柿、雪梨、高麗菜與蜜蘋果產季，公路總局谷關工務段自11月16日至12月31日止，增加每日夜間6點通行班次。記者林佩均／攝影
現為台中市大梨山地區甜柿、雪梨、高麗菜與蜜蘋果產季，公路總局谷關工務段自11月16日至12月31日止，增加每日夜間6點通行班次。記者林佩均／攝影

梨山 中橫 雪梨 高麗菜

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