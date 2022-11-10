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彰化縣救護車配置12導程心電圖傳輸系統 3年救活217人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，獲縣長王惠美（中）肯定。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，獲縣長王惠美（中）肯定。記者劉明岩／攝影

彰化縣是全國第一個完成救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統的縣市，3年來，已成功搶救217例急性心肌梗塞病患，成果豐碩，縣長王惠美今天在縣府中庭感謝6家醫院，與消防局聯手搶救急性心肌梗塞病患，爭取黃金治療時間。

王惠美表示，心臟疾病多年來名列衛生福利部十大死因第2名，其中急性心肌梗塞病患致死率高，依衛生福利部建議，從病患抵達醫院起到進心導管室接受手術這段時間應低於90分鐘，才能有效提高存活率，在建置12導程心電圖傳輸系統後，可以及時回傳心電圖給醫院，讓醫院能及早做好手術準備，因此彰化縣的平均治療時間約52分鐘，足足快了衛生福利部建議時間38分鐘。

彰化縣消防局指出，彰化縣消防局救護車自2019年底全面配置12導程心電圖傳輸系統，依消防局大數據分析，平均每日處理2.5件胸痛事件，至今已救活217人，今年每月平均成功件數為7人，相較於2019年剛實施的1.9人，成長了3.7倍，且每年皆呈現上升趨勢，等於每4.3天就有一位被診斷出急性心肌梗塞。

其中，男性患者高達9成，有抽菸、肥胖、糖尿病、高血脂等危險因子，心肌梗塞的風險更高。這3年來，心肌梗塞病患的平均年齡從62.8歲下降至61.1歲，民眾要是出現胸痛、胸悶、呼吸喘與冒冷汗等心臟梗塞症狀時，千萬不要輕忽

彰化縣也是第一個建立LINE群組傳送心電圖，更是全國首創第一個使用創意貼圖傳輸的縣市，成果豐碩，獲內部政消防局多次頒獎表揚，醫界也都給予高度的肯定。

今天的成果展示，並邀請康復者消防局已退休的李宗淦小隊長分享，他說，去年6月3日凌晨1點多，他感覺胸悶、腸胃不適的情況，直到3點多，覺得非常不舒服，剛好隊裡面有12導程心電圖，就請同仁幫忙，立刻把心電圖上傳至雲端，經由彰基醫師判斷是為急性心肌梗塞，立刻由救護車送到彰基，即時打通阻塞血管，沒有什麼後遺症，感謝彰基救了他一命。

王惠美除表揚衛生福利部彰化醫院、彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院、員榮醫院與彰濱秀傳醫院及員林基督教醫院等6家醫院，也表揚救護績優消防人員。

彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，獲縣長王惠美（右1）肯定。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，獲縣長王惠美（右1）肯定。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，並實際操作。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，並實際操作。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，王惠美除表揚協助的6家醫院與救護績優消防人員。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局救護車全面配置12導程心電圖傳輸系統，今天舉辦成果發表會，王惠美除表揚協助的6家醫院與救護績優消防人員。記者劉明岩／攝影

心肌梗塞 救護車

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