彰縣二林有三寶 鎮公所攜手建國科大推蕎麥食農教育

彰化縣二林有三寶，其中一寶是蕎麥。鎮公所攜手建國科技大學開辦蕎麥食農教育課程，今天建國觀光系4名師生到新生國小指導小朋友發想，創作蕎麥動畫、玩蕎麥互動小遊戲，趣味十足，下午課程17名學童精神奕奕學習，沒人想睡覺。

建國觀光系師生先帶五年級17名學童讀「蕎見幸福．麥向新生」繪本，以繪本為基礎構思屬於自己的蕎麥故事，使用線上桌遊軟體製作動畫影片，燒腦兩小時結束後，開始玩中英雙語蕎麥互動小遊戲，加深對家鄉二林產業的印象。陳姓學童表示，今天認識家鄉特色農產品蕎麥又學會使用桌遊設計軟體，覺得課程很有意義。

二林鎮公所透過彰化縣政府藉由地方創生平台申請農委會水土保持局補助，辦理蕎麥產業振興計畫；鎮長蔡詩傑說，二林有三寶─蕎麥、薏仁和葡萄，蕎麥可製作蕎麥麵、蕎麥麵包，既可當作主食，又能當作副食，二林鎮是台灣蕎麥重要產區，希望家鄉子弟能認識，長大後有機會務農來種蕎麥。

蕎麥產業振興計畫團隊將到二林國小、新生國小、育德小、香田國小、萬合國小、原斗國中小等6所國小推廣蕎麥食農教育課程，並深入社區舉辦蕎麥手工皂課程，12月3日將在二林鎮香田國小及南側田區舉辦「2022二林好好愛在蕎麥花開時」主題活動，上午9點到下午3點有焢窯、蕎麥麵及蕎麥饅頭DIY、農產市集、闖關活動，日本全麵協職人現場示範製作蕎麥麵，主辦單位提供多種蕎麥美食免費品嘗。