大雅國有地成傾倒垃圾熱點 環保局裝監視器糾劣民

垃圾不落地！台中市大雅區雅環路二段與三段路口，常遭不明人士亂倒垃圾，上雅里長張睿倉說，該地屬國有財產署土地，國產署回復須辦理會勘，一拖就是1、2個月，臭氣沖天。環保局表示，昨經國產署同意先由環保局調派清除，並將依規最高恐處6000元罰鍰，並架設監視器避免市民亂丟垃圾。

張睿倉表示，日前他通報環保局清潔隊，清潔隊還須行文到國有財產署通報，國有財產署回覆「要擇日辦會勘」，但一拖再拖，垃圾堆在地面10多天，甚至1、2個月還沒清理，臭氣沖天，里民怨聲載道。

張睿倉指出，因此土地是國產署所有，旁邊是大水溝，沒有住宅，也沒有監視器，行程三不管地帶，卻有民眾亂倒垃圾，實屬不該。

台中市環保局表示，該處是國有財產署土地，大雅區清潔隊今年10月21日函請國有財產署於文到14日內清除改善並做好相關防制措施，經環保局複查仍未改善，可依規裁處1200至6000元。

環保局指出，基於行政一體並徵得土地所有權人同意下，環保局今調派人員前往清除，並依規要求土地所有權人繳交相關費用。