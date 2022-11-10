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中市生命教育講座 陳將双分享逐夢故事

中央社／ 台中10日電

台中市教育局舉辦「『原』來很厲害-生命教育系列講座」，今天邀請籃球新星陳將双到豐陽國中分享自身成長經歷，陳將双勉勵同學，不要害怕面對挫折，將壓力轉換動力。

台中市教育局發布新聞稿指出，9月起辦理「『原』來很厲害-生命教育系列講座」，已邀請前職棒球星陳義信、台中市成棒隊首席教練鄭達鴻及有「台灣原住民梵谷」美譽的阿信．沙華克等各領域原住民族傑出人士現身說法。

今天邀請籃壇新星陳將双至豐陽國中，分享自身成長經歷，激勵在場師生。陳將双更與豐陽國中籃球隊互動，希望鼓勵籃球隊小將們。

教育局長楊振昇指出，陳將双出生於台中市和平區環山部落，小學期間在籃球表現就展露頭角，小學四年級離開部落到台中市區就讀，面對生活環境的改變，雖然資源相對豐富，一時無法適應也帶來不少壓力，

陳將双以自己的經驗鼓勵在場同學，他表示，不要害怕面對挫折，將壓力轉換成動力，回想起逐夢的路上，他經歷很多貴人的幫助，更提醒自己不要忘本。

楊振昇表示，辦理多場次生命教育講座，給予正向積極的思考，讓學生對學涯有不一樣的期許規劃，透過陳將双的故事，鼓勵學生雖然在不相同的起跑點上，只要努力不懈，也能成就美好未來。

台中市 教育局

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