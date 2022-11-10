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2022花鄉田尾迎賓祭 十大主題走訪花間小巷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2022花鄉田尾迎賓祭今天開幕， 十大主題展內容精緻，期待營造田尾鄉高品質旅遊。圖／縣政府提供
2022花鄉田尾迎賓祭今天開幕， 十大主題展內容精緻，期待營造田尾鄉高品質旅遊。圖／縣政府提供

2022花鄉田尾迎賓祭今天開幕，田尾17家業者一連4天在田尾休閒農業區，合辦生活美學等十大主題展，從專題講座到美藝手作DIY，從花田解謎活動到迎賓之夜的兩個限定活動，透過運動遊戲化引導遊客走訪花間小巷。

副縣長林田富代表王惠美，和縣議員劉淑芳、田尾鄉長林守政、田尾鄉民代表會副主席傅喬鈺、彰化縣田尾休閒農業協會理事長巫鴻澤、田尾公路花園協會理事長劉漢欽、總幹事張威智等人，在田尾公路花園遊客中心前廣場共同主持開幕典禮，歌舞吸引非假日遊客佇足觀賞。

林田富說，田尾公路花園是全國花卉生產專業區，花卉年產量與品項高居全台之冠，因此設立全國唯一的產地型花卉拍賣市場，2021年中央公告田尾鄉公路花園休閒農業區，成為彰化縣第三處休閒農業區，最晚成立但活力十足，去年去年「花鄉田尾嘉年華」活動集合休區內十大不同主題展區，兩天活動吸引數萬名遊客，今年主題精彩度爆表，預期更加熱鬧。

2022花鄉田尾迎賓祭舉辦生活美學展、植物展、畫展、五感體驗、盆栽體驗、農場日、雅舍尋奇、農村廚房、植物芳療等系列主題活動，各展區辦理專題演講、畫展、導覽解說、採果體驗和各式花藝手作DIY體驗等，另有花田解謎活動及迎賓之夜，透過運動遊戲化引導遊客走訪花間小巷，深度認識田尾園藝之美。

導遊 花田

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