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南投埔里新增212支數位監視器 守護治安顧環境

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
數位監視器示意圖。圖／本報資料照片
數位監視器示意圖。圖／本報資料照片

南投縣埔里鎮公所去年建置著手建置雲端數位監視器系統，第一期優先裝設於重要道路、治安及環境髒亂熱點，今年擴大進行第二期工程，增設監視器212支遍布全鎮33里，預計最快11月底前完竣，將更有利守護地方治安、交通與環境。

埔里鎮公所指出，近年屢獲居民、里長陳情，常有民眾遭亂丟垃圾、偷倒廢棄物等情事，影響環境衛生，但過去的類比監視器，主機設置地點多設於里集會所或民宅，位置零散不容易維護，更因無法有效整合管理，調閱相關畫面資料困難。

為強化治安及環境維護，去年為此著手建置雲端數位監視器系統，第一期優先針對市區重要道路、治安及髒等熱點共架設96支監視器，啟用至今協助警方破案逾百件，清潔隊也透過監視器查緝亂丟垃圾達22件，成效不錯，頗受好評。

埔里鎮公所為此擴大建置雲端數位監視器系統，鎮長廖志城說，今年向鎮內民代、里長徵詢優先設置地點，並在議員經費支持下，今年進行第二期雲端數位監視器系統，且新增達212支遍布全鎮33里，連最偏遠的合成里大坪頂地區也有裝設。

而此次新設的智慧型監視器，相較以往畫質更為高清，且檔案保存時間長達1個月，還可利用手機APP即時監控，便進行全日監看掌握狀況，若遭遇故障也可馬上排除，提供更好的監控品質，有效維護治安及環境，預計最快11月底前完竣。

埔里鎮公所表示，第二期雲端數位監視器系統建置完成後，除由公所用來取締亂丟垃圾，更將加強與警政單位結合，讓警方隨時能調閱，提升辦案效率與便利性，未來也將持續爭取更多經費，逐年建置全新監視設備，全面守護地方治安與環境。

監視器 埔里

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