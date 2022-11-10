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趣遊參山彰化踩線 今綁苔球採果行程推薦民眾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處的中彰觀組圈踩線團，今天體驗綁山蘇苔球上板的課程。記者簡慧珍／攝影
交通部觀光局參山國家風景區管理處的中彰觀組圈踩線團，今天體驗綁山蘇苔球上板的課程。記者簡慧珍／攝影

轉眼又到年底，如何安排年假？「趣遊參山」踩線團今天踩到彰化縣田尾鄉和二林鎮，團員學做苔球上板、葡萄籐下採果樂，踩線經驗將規畫推薦遊程，作給民眾彰化深度旅遊的參考。

交通部觀光局參山國家風景區管理處，今年與中彰及竹竹苗區域觀光聯盟合作，推出趣遊參山主題遊程，邀請網紅、部落客組成中彰觀組圈踩線團，今天體驗田尾鄉「天天是花季」、二林鎮「微醺小旅行」的主題課程。田尾鄉的遊程來到廣善園藝，園藝老師Winnie（溫妮）教授製作山蘇苔球上板的技巧。

溫妮說，山蘇不喜歡陽光，適合放在陽台、落地窗前和有窗戶通風浴室內，如果放室內應用閃射燈照光，如果苔球的水草變白、苔球變輕就要泡水，夏天2至3天泡水，冬季3至4天。學員按照教學，水草放在平鋪的塑膠袋上鋪成實心圓，山蘇小盆栽稍作修剪，放置水草中間，用塑膠袋裹住並擠壓水分形成苔球，先用棉線纏繞使水草不散開，再用棉線纏繞，最後穿鐵線綁在穿孔的木板上。

網紅「Mia」說，接觸植物本來就能放鬆心情，綁苔球上板很容易，按照教學步驟及注意事項綁緊，使用各種廢棄回收木板綁苔球，她在綁的過程感覺好療育，以後再來玩和買DIY課程。

踩線團到田尾鄉「阿嬤私房菜」品嘗客家料理，享用老菜脯燉雞湯、花椰菜韭菜炒肉絲等菜餚，下午到二林鎮「葡萄酒博物館」鵬群頂酒莊，在葡萄籐架下試飲紅、白葡萄酒也採收周邊紅龍果，享用客家紅龍果粿與輕食，真正體驗從產地到餐桌的農村體驗。

田尾公路花園發展協會理事長劉漢欽、二林西斗農村產業發展促進協會理事長陳峰，都介紹在地產業特色。劉漢欽形容田尾是生活化的花卉博覽會展場；陳峰說，二林鎮西斗是全台酒莊密集度最高的聚落，也盛產釀酒葡萄及火龍果。參山國家風景區管理處推薦推薦彰化特色行旅「田尾開放式花園與二林葡萄酒野餐」，有興趣的可上「雄獅旅遊」網站查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 國家風景區

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