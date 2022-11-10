西屯路修繕管制逾時車塞爆挨轟 中市府：廠商依規裁罰

台中市西屯路為中部科學園區主要聯外道路，市府近三日路修，故從晚上8時管制至隔天上午6時，怎料今早上午8時，西屯路三段仍在封路施工，周邊道路動彈不得，市議員陳淑華痛批，難道市府是在趕政績？中市府表示，橋面進橋板裂縫改善作業，需較長施工時間，全路段於8時35分全數完工開放通行，逾時施工部分仍將依契約規定裁罰扣點。

陳淑華痛批，西屯路三段是中部科學園區重要的聯外道路，從早上6時許開始，就會有大量車流湧入，但今早環中路、安和路的西屯路段竟封路，導致車流塞爆，導致許多上班族朋友抱怨連連，「上班要遲到了！」「市府搞什麼早上8點施工」「應該避開交通尖峰時刻，再施工」。

據市府的施工計劃，是要在11月9、10、11日三天的夜間施工，交通管制時間從晚上20時至隔天上午6時，避開上下班尖峰時間，就應收工恢復西屯路通車，卻沒有解除道路封閉，造成大塞車。

陳淑華質疑，市府是在選前趕政績嗎？施工延宕外，市府也毫無施工管理，早上6時就該解除封閉道路並恢復通行，施工單位卻無視塞爆的車流，硬是施工超過早上8時30分，上班族塞在路上，影響上班，怨聲載道。

中市府表示，因該施工路段辦理橋面進橋板裂縫改善作業，需要比較長的時間來施工，為降低交通影響，建設局努力加速工程進度，並於早上7時先行開放北向（往工業區方向）通行，全路段於8時35分全數完工開放通行。