快訊

桃園6旬父接女放學車禍雙亡 目擊者嚇哭憶：肉身保護仍不敵外力

蔣萬安展決心辭立委…高虹安是否跟進？競辦回應了

合庫出手！砸8502萬標下西門町成都楊桃冰店面 每坪達475萬

南投縣工業區施打公費流感疫苗 擴大服務到企業勞工

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局主動出擊工業區為勞工施打公費流感疫苗，獲得不少廠商員工的重視。圖／南投衛生局提供
南投衛生局主動出擊工業區為勞工施打公費流感疫苗，獲得不少廠商員工的重視。圖／南投衛生局提供

南投縣新冠疫情趨緩，但全縣確診人數已達13萬餘人，大多集中在4大鄉鎮市，南投衛生局為照護勞工健康，主動出擊為工業區勞工施打公費流感疫苗，並搭配4項癌症篩檢、心情溫度計（BSRS-5簡式健康量表）篩檢，獲得不少廠商員工的重視，許多符合公費接種條件的勞工都到場施打。

南投衛生局指出，秋冬為流感好發的季節，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，公費流感疫苗接種對象包括民國61年次50歲以上的成人，或高風險慢性病患、BMI大於等於30的肥胖者、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及家中有6個月以下幼同的父母，以及出生滿6個月至五專三年級以下學生族群，皆可免費接種。

衛生局長陳南松指出，除了日前南崗場外，11月15日也將與竹山工業區服務中心及其廠商協進會合作，在服務中心辦理公費流感疫苗接種，同時呼籲所有符合公費疫苗接種的鄉親儘快接種，非公費接種對象的民眾若經濟許可，也可到相關診所自費接種疫苗。

陳南松並提醒，若有公司或各社區主委，只要能結合超過30人以上，也可通知衛生局或當地衛生所，衛生局將安排人力親至現場施打流感疫苗，另外，因應BA.4、BA.5病毒盛行，預計18日以後將可接種到最新的疫苗；且兩種疫苗可同時接種，只要接種在不同部位即可，若前一劑接種已超過3個月即可施打。

南投衛生局主動出擊工業區為勞工施打公費流感疫苗，獲得不少廠商員工的重視。圖／南投衛生局提供
南投衛生局主動出擊工業區為勞工施打公費流感疫苗，獲得不少廠商員工的重視。圖／南投衛生局提供
南投衛生局主動出擊工業區為勞工施打公費流感疫苗，獲得不少廠商員工的重視。圖／南投衛生局提供
南投衛生局主動出擊工業區為勞工施打公費流感疫苗，獲得不少廠商員工的重視。圖／南投衛生局提供

流感疫苗 衛生局 南投

延伸閱讀

李秉穎：接種流感疫苗 還可預防心臟相關疾病

國光 出貨拚五年增五倍

到全聯打公費流感疫苗 每日限量送礦泉水、當季水果

呼吸道融合病毒個案上升多 南投衛生局籲縣民接種疫苗

相關新聞

彰化第一家百貨中友彰化店今動土 王惠美讚：這田僑仔多、消費力強

千呼萬喚， 預定投資43億元，彰化第一家百貨公司中友百貨彰化店今天動土，將興建地下4樓、地上14樓商業大樓，預定2025...

趣遊參山彰化踩線 今綁苔球採果行程推薦民眾

轉眼又到年底，如何安排年假？「趣遊參山」踩線團今天踩到彰化縣田尾鄉和二林鎮，團員學做苔球上板、葡萄籐下採果樂，踩線經驗將...

西屯路修繕管制逾時車塞爆挨轟 中市府：廠商依規裁罰

台中市西屯路為中部科學園區主要聯外道路，市府近三日路修，故從晚上8時管制至隔天上午6時，怎料今早上午8時，西屯路三段仍在...

南投縣工業區施打公費流感疫苗 擴大服務到企業勞工

南投縣新冠疫情趨緩，但全縣確診人數已達13萬餘人，大多集中在4大鄉鎮市，南投衛生局為照護勞工健康，主動出擊為工業區勞工施...

能高安東軍縱走路標優化 還有編號助迷途求救

能高安東軍縱走是熱門路線，為提升登山安全，南投林管處與山岳協會合作優化路標，反光材質提高夜間、濃霧辨識度，且有編號有利搜...

台中慈濟宮捐贈30組爆閃燈 感謝豐原警執勤辛勞

台中豐原慈濟宮是山城信仰中心，今廟方捐贈30組磁吸式爆閃燈與9組LED停車受檢牌給豐原警分局，感念警方在今年4月協助豐原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。