南投縣工業區施打公費流感疫苗 擴大服務到企業勞工

南投縣新冠疫情趨緩，但全縣確診人數已達13萬餘人，大多集中在4大鄉鎮市，南投衛生局為照護勞工健康，主動出擊為工業區勞工施打公費流感疫苗，並搭配4項癌症篩檢、心情溫度計（BSRS-5簡式健康量表）篩檢，獲得不少廠商員工的重視，許多符合公費接種條件的勞工都到場施打。

南投衛生局指出，秋冬為流感好發的季節，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，公費流感疫苗接種對象包括民國61年次50歲以上的成人，或高風險慢性病患、BMI大於等於30的肥胖者、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及家中有6個月以下幼同的父母，以及出生滿6個月至五專三年級以下學生族群，皆可免費接種。

衛生局長陳南松指出，除了日前南崗場外，11月15日也將與竹山工業區服務中心及其廠商協進會合作，在服務中心辦理公費流感疫苗接種，同時呼籲所有符合公費疫苗接種的鄉親儘快接種，非公費接種對象的民眾若經濟許可，也可到相關診所自費接種疫苗。